Thái Bình sẽ làm chặt với "xe tiện chuyến, xe ghép", cấm cán bộ can thiệp xử lý vi phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh, UBND huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến thuỷ nội địa xây dựng phương án vận tải hành khách phù hợp; riêng đối với vận tải hành khách đường bộ phải bảo đảm vận chuyển hành khách ở tất cả các tuyến liên tỉnh, xe buýt; thông tin, hướng dẫn cho người dân và học sinh, sinh viên về giá vé, thời gian, lịch trình đi, đến của các tuyến; đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, nghiêm túc thực hiện việc kê khai, niêm yết giá vé theo đúng quy định.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thái Bình được yêu cầu xử lý nghiêm đối với các hoạt động "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến". Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Thái Bình chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra các phương tiện chở khách hoạt động trên các tuyến và tại các bến xe, bến thuỷ nội địa.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện trước khi xuất bến; xử lý nghiêm đối với các hoạt động "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến", các phương tiện vận chuyển khách không đúng luồng tuyến, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện…

Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện chở khách vi phạm các điều kiện an toàn.

Với Công an tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu chỉ đạo các lực lượng cảnh sát, công an huyện, thành phố tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an và của tinh; trong đó tiếp tục tập trung vào các chuyên đề xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không mặc áo phao khi đi đò, phà; chở hàng hóa quá khổ quá tải trọng quy định của phương tiện; sử dụng phương tiện quá niên hạn sử dụng quá thời gian kiểm định; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Công an tỉnh Thái Bình cũng được yêu cầu chủ động ngăn chặn các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các hành vi chống người thi hành công vụ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

"Nghiêm cấm cán bộ, công chức có hành vi can thiệp vào quá trình xử lý của các lực lượng chức năng" – UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu.

Với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố cùng các đơn vị khác, tùy vào từng chức năng, nhiệm vụ của mình mà nghiêm túc thực hiện các công việc liên quan việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.