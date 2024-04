Nữ diễn viên "Nữ hoàng nước mắt" dính bê bối trốn thuế

Tối 19/4, nữ diễn viên Kim Ji Won - người đảm nhận vai nữ chính phim "Nữ hoàng nước mắt" vướng vào scandal trốn thuế và đầu cơ bất động sản.

Theo nguồn tin, Kim Ji Won thành lập một công ty vào tháng 3/2016 và chỉ có duy nhất cô là nhân viên. Đến tháng 6/2021, nữ diễn viên mua một tòa nhà ở Gangnam (Seoul) với giá 6,3 tỷ won (khoảng 116 tỷ đồng) và đặt văn phòng công ty tại đây. Điều đáng chú ý là khoản vay ngân hàng để mua tòa nhà chiếm tới 55% giá trị.

Theo luật Hàn Quốc, Kim Ji Won được hưởng ưu đãi giảm thuế khi mua bất động sản dưới danh nghĩa công ty sau 5 năm thành lập. Tuy nhiên, công ty của cô được cho là không có hoạt động nào trong suốt 5 năm qua. Do đó, Kim Ji Won bị nghi ngờ thành lập công ty ma để trốn thuế.

Bên cạnh đó, Kim Ji Won cũng bị nghi vấn đầu cơ bất động sản vì được cho là đã dùng danh nghĩa công ty để vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nhiều người cho rằng, cô sẽ thu lợi nhuận khổng lồ trong tương lai bằng cách bán tòa nhà này.

Tuy nhiên, fan của Kim Ji Won cho rằng, hiện tại chưa có bằng chứng nào xác thực việc Kim Ji Won trốn thuế hay thành lập công ty ma. Họ cũng khẳng định nữ diễn viên chưa hề rao bán tòa nhà.

Hiện tại, đại diện của Kim Ji Won vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc này.

Sự việc này đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc và khiến hình ảnh của Kim Ji Won bị ảnh hưởng. Kim Ji Won được biết đến là một trong những nữ diễn viên thành công nhất màn ảnh Hàn Quốc với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: "Hậu duệ mặt trời", "Arthdal Chronicles", "Lovestruck in the City", "My Liberation Notes"...

Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Kim Ji Won có được mức thu nhập lớn từ nhiều nguồn như đóng phim, đóng quảng cáo, liên kết với nhiều nhãn hàng. Dù rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng ngôi sao 31 tuổi được cho rằng nằm trong nhóm những nữ diễn viên thành công nhất màn ảnh xứ kim chi.

Cụ thể, theo Kdramastars, Kim Ji Won hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 5 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng). Trong đó, nguồn tin cũng ước tính vai chính trong "Nữ hoàng nước mắt" giúp cô kiếm thêm khoảng 2 triệu USD. Không những vậy, thành công của bộ phim cũng giúp cô có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị khác.

Thời điểm Kim Ji Won tham gia đóng phim "Hậu duệ mặt trời" vào năm 2016, mức cát-xê mà nữ diễn viên này nhận được dao động từ 17.000 USD đến 84.000 USD cho mỗi tập phim.

Kim Ji Won cũng đã có những hợp đồng quảng cáo ấn tượng với các thương hiệu danh tiếng như hãng đồng hồ và trang sức Thụy Sĩ Piaget, các nhãn hiệu thời trang xa xỉ như Burberry và Gucci, thương hiệu đồ thể thao Adidas, thương hiệu túi xách Ravenova, thương hiệu chăm sóc sức khỏe Everibiome Relax, thương hiệu làm đẹp Mediheal và thương hiệu chăm sóc da Dr. G...

Gần đây, sau sự thành công của bộ phim "Nữ hoàng nước mắt", Kim Ji Won đã được chọn làm đại diện mới cho một thương hiệu đồ uống quốc dân của Lotte, thay thế cho Han So Hee.

Với hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram, Kim Ji Won cũng có nguồn thu nhập đáng kể từ việc quảng cáo trên mạng xã hội. Theo Lifestyle Asia, mức phí cho mỗi bài viết trên trang cá nhân của cô dao động từ 10.000 USD đến 100.000 USD.