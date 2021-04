Bắt giám đốc doanh nghiệp chuyên thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Trước đó Công an TP.Gia Nghĩa nhận được nhiều đơn tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Gia Nghĩa phát hiện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao (phường Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa) do Trần Quốc Tiến (SN 1993) làm giám đốc có hoạt động kinh doanh không đúng theo ngành nghề đăng ký, có nhiều bất minh về việc đem tài sản (đặc biệt là xe ô tô) cầm cố tại một số cơ sở cầm đồ.

Đối tượng Mai Thị Bích Liên tại cơ quan công an

Công an TP.Gia Nghĩa đã tiến hành điều tra và phát hiện các đối tượng Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân (SN 1986, trú tại phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa), Mai Thị Bích Liên (SN 1985, cổ đông công ty, trú tại phường 9, quận 3, TP.HCM) đã thuê ô tô tự lái từ các tỉnh, thành phố đưa về TP.Gia Nghĩa rồi mang đi cầm cố, thế chấp, bán cho người khác, đến đầu năm 2021 thì các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất phức tạp của vụ án, liên quan đến nhiều người, nhiều địa bàn khác nhau và đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài, tẩu tán tang vật, các đối tượng ngoài việc thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu thực hiện các hành vi phạm tội khác, do đó, Công an TP.Gia Nghĩa đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án truy bắt nhóm đối tượng này và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Đối tượng Trần Quốc Tiến

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chuyên án, đến cuối tháng 3, lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa đã bắt giữ Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân và Mai Thị Bích Liên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.