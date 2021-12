Bắt giam gã thợ xây lớn tuổi hiếp dâm cô gái trẻ bị thiểu năng đến có thai

Chiều 4/12, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Lên (53 tuổi, ngụ thôn Phước Long, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) về tội hiếp dâm. Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lên.



Huỳnh Ngọc Lên tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu cho biết, Lên là thợ xây. Từ tháng 2 đến tháng 6/2021, Lên xây nhà cho một gia đình tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình). Gia đình này có cô con gái 22 tuổi bị thiểu năng trí tuệ và Lên nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại khiến bị hại mang thai.