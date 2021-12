Một y tá Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng bị bắt vì tàng trữ ma túy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào 12h15 ngày 1/12, tại nhà nghỉ Hoàng Anh (phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải An kết hợp cùng lực lượng trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 Công an thành phố đã bắt quả tang Nguyễn Hải Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình minh họa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp. Nguyễn Hải Mạnh khai nhận là y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, bệnh viện đã nắm được việc Nguyễn Hải Mạnh - y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Việt Tiệp bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy. "Thời gian Nguyễn Hải Mạnh bị bắt là ngoài giờ hành chính và ngoài bệnh viện nên bệnh viện không thể quản lý" - vị lãnh đạo này nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.