Bắt giữ 1 đối tượng lẩn trốn trong hang đá sau cái chết của một nam thanh niên

Đối tượng Chu Văn Thành.

Qua tài liệu của cơ quan công an, ngày 8/5, ông N.V.T (trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) phát hiện tại cổng vào khu nghĩa địa của thôn Cửa Đình có một nam thanh niên đang nằm ngửa. Kiểm tra, ông T phát hiện nam thanh niên này đã chết.



Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã xác minh, xác định nam thanh niên tử vong là Phùng Kim H. (SN 1991, trú tại xã Đồng Thái); đồng thời phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành pháp y tử thi nạn nhân. Kết quả xác định, nạn nhân H. chết do "sốc" ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định, nơi phát hiện tử thi không phải là hiện trường ban đầu xảy ra vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ba Vì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ: Khoảng 19h ngày 7/5, Chu Văn Thành, Chu Mạnh Hoàng và Nguyễn Văn Thắng cùng rủ nhau uống bia tại quán bia. Vì đều là người nghiện ma túy nên sau khi đã say bia, cả ba cùng rủ nhau góp tiền mua heroin về sử dụng.

Do không có phương tiện để đi mua ma túy nên Hoàng đã gọi điện thoại cho Phùng Kim H. (là bạn nghiện ma túy) rủ góp tiền mua ma túy. Sau đó, H. điều khiển xe máy mượn của bạn đến, cùng góp tiền với Thành, Hoàng (Thắng không có tiền nên không góp), tổng số tiền là 500 nghìn đồng để mua ma túy, 2 ống kim tiêm, 2 ống nước cất, rồi cả nhóm mang đến nhà Thành để sử dụng.

Tại đây, thấy H. có biểu hiện bị sốc ma túy nên Thắng, Thành và Hoàng đã để H. nằm ngửa trên nền nhà, ấn ngực cấp cứu. Thấy bạn nghiện hết bị co cứng chân tay và mở mắt nhưng không nói chuyện, không đứng đậy được, nghĩ rằng đã qua cơn co giật và sẽ tỉnh dần lại nên các đối tượng đỡ H. đưa lên nằm nghỉ ở trên giường. Khoảng một giờ sau, Hoàng, Thành và Thắng rủ nhau đi bộ ra quán cà phê để ăn, uống…

Nửa đêm trở về nhà, Thành đến chỗ H. nằm kiểm tra thì phát hiện H. đã chết. Thành gọi điện báo sự việc cho Hoàng và Thắng. Các đối tượng đã đưa thi thể của H. bằng xe máy chở đến nghĩa địa đặt ngay sát cạnh cổng phía trong.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Chu Văn Thành về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Thành đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ba Vì đã xác định được đối tượng Thành đã lẩn trốn ở khu vực hang Rốt, Vườn quốc gia Xuân Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Có mặt tại đây, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát phối hợp với công an địa phương bắt giữ được đối tượng Chu Văn Thành.