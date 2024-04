Phạm nhân Mai Văn Đệ khai lý do trốn trại bất ngờ, vì "nặng tình, về cản vợ đi nước ngoài" Phạm nhân Mai Văn Đệ khai lý do trốn trại bất ngờ, vì "nặng tình, về cản vợ đi nước ngoài"

Sau khi bị lực lượng công an bắt giữ, Mai Văn Đệ, phạm nhân trốn trại giam Bộ Công an ở Thanh Hóa, đã bật khóc nói về lý do bỏ trốn là không muốn cho vợ đi nước ngoài, trong khi không liên lạc được với vợ đã sinh ghen tuông, quyết tâm trốn trại về nhà gặp bằng được vợ.