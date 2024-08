Bắt giữ 3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng đem bán

Ngày 9/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988) và Trần Hoàng Sơn (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng đem bán nhằm thu lợi bất chính bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Đình Hồng.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu đồng. Hoàn bàn bạc với Sơn và Đoàn và được hai người này đồng ý với giá 5 triệu/6 tài khoản/người.

Hoàn yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy chứng minh nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân.

Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng. Ảnh thẻ của Sơn được dùng lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Trần Đình Hoàn, Nguyễn Đình Đoàn và Trần Hoàng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự. Ảnh: Đình Hồng.

Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu nhằm tiếp tục làm chứng minh nhân dân giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, còn Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.

Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại để thu lợi bất chính.