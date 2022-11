Bắt giữ 5 người trong vụ sự cố rơi màn hình LED vào đầu vũ công tại Hồng Kông

Cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện các vụ bắt giữ vào sáng hôm qua (11/11), liên quan đến những sự cố nghiêm trọng xảy ra vào tháng 7/ 2022, khi một màn hình LED lớn rơi xuống sân khấu nơi nhóm nhạc Mirror đang biểu diễn.

Các nguồn tin truyền thông ở Hồng Kông cho biết, cảnh sát đã đột kích vào nhà của một số người từ 6h30 sáng (giờ địa phương) và bắt giữ 5 người, trong đó có 4 người đàn ông và 1 phụ nữ. Cả 5 ngưởi này đều được cho là có liên quan đến Engineering Impact hoặc nhà thầu phụ của công ty là Hip Hing Loong Stage Engineering.

Bắt giữ 5 người vụ sự cố rơi màn hình LED vào đầu vũ công tại Hồng Kông

Theo South China Morning Post, những người này đang bị tạm giữ với buộc lừa đảo, để vật liệu từ trên cao rơi xuống gây thương tích nghiêm trọng. Những người này hiện bị tạm giam tại đồn cảnh sát Hung Hom.

Ban nhạc Mirror. (Ảnh: Variety).

Theo đội điều tra, màn hình LED giữa sân khấu do hai công ty Engineering Impact và Hip Hing Loong chịu trách nhiệm thi công. Cụm thiết bị này gặp vấn đề vào buổi sáng của ngày diễn ra sự kiện nhưng không được sửa chữa.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hàng loạt thiết bị được dùng trong đêm nhạc của nhóm Mirror có thông số kỹ thuật sai lệch so với báo cáo được trình lên cơ quan chức năng kiểm duyệt.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/7 tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Hồng Kông Coliseum trước sự chứng kiến của 20.000 người hâm mộ.

Các vũ công Mo Li Kai-Yin và Chang Tsz-Mush dính chấn thương. Trong khi Chang được xuất viện vào ngày hôm sau, Li bị thương nặng và có thể kéo dài. Anh hiện vẫn đang ở bệnh viện.

Chính quyền Hồng Kông đã thiết lập nhiều cuộc điều tra về vụ việc. Một người tiết lộ trong kết quả sơ bộ vào tháng 8 rằng, trọng lượng của màn hình đã được tính toán không chính xác. Ngoài ra, nhà thầu còn sử dụng cáp không đạt tiêu chuẩn và bộ phận bảo vệ dây được lắp đặt không chính xác.

Cụ thể, 6 màn hình LED thực tế có tổng trọng lượng 4.468 kg, chênh lệch gấp 2,7 lần so với thông số khai báo. Trọng lượng đèn laser nặng gấp 3 lần, khung đèn nặng gấp 5 lần và loa nặng gấp 7 lần so với số liệu kỹ thuật trình lên cơ quan thẩm định chất lượng và an toàn thiết bị sân khấu.