Ngày 1/5, thông tin vụ bắt giữ nữ đối tượng trốn truy nã 28 năm từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31, Công an TP.Phúc Yên phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã Đào Thị Nụ (SN 1967, quê quán ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình), hiện đang sinh sống tại phường Xuân Hòa (TP.Phúc Yên).

Đối tượng Đào Thị Nụ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, Đào Thị Nụ là đối tượng bị bắt sau 28 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ truy nã, năm 1994 Đào Thị Nụ là kế toán của Công ty sản xuất và dịch vụ hàng xuất nhập khẩu tại số 152 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lệnh truy nã đối tượng Đào Thị Nụ năm 1994 của Công an TP.Hà Nội. Ảnh: CACC

Tại đây, Nụ đã cùng đồng bọn cấu kết chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Nụ đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Trong hành trình trốn truy nã, Đào Thị Nụ đã giấu thân ở nhiều nơi thuộc các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh khác ở khu vực phía Nam.

Khi đối tượng và gia đình đến sống tại phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên thì bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nụ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.