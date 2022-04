Sáng 2/4, thông tin từ Công An tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, An Giang) sau hơn một năm lẩn trốn truy nã 2 lần.

Nguyễn Thị Ngọc Kiều bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 9/3/2019, Kiều đến tiệm làm tóc tại khu vực phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên để làm tóc. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Kiều lấy trộm chiếc điện thoại Iphone X đem bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 5 ngày sau, Kiều quay lại tiệm thì bị chủ tiệm phát hiện trình báo Công an phường bắt giữ.



Tại Cơ quan Công an, Kiều còn thừa nhận: Ngày 27/2/2019, Kiều đến Salon tại phường Mỹ Xuyên làm tóc, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm lấy 1 túi xách bên trong có 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác.

Sau khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, Kiều đã bỏ trốn. Đến ngày 23/11/2019, Kiều bị bắt giữ theo Quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Kiều. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 27/3/2020, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Long Xuyên tuyên phạt Kiều 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian tại ngoại, Kiều bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/3/2021, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Kiều.

Sau thời gian lẩn trốn, chiều ngày 1/4, Kiều vừa đến khu vực phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên thì bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang bắt giữ.