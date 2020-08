Bắt khẩn cấp kẻ cướp tài sản, rồi hiếp dâm nữ bác sĩ

Tối 24/8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được đối tượng Thạch Phi Rum (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Nạn nhân là bà P.T.N.L. (SN 1980, bác sĩ, ngụ tỉnh Long An).



Tại cơ quan công an, Rum khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Rum làm công nhân, có thời gian thuê trọ ở huyện Bến Lức và Rum nghỉ việc sau đó. Rum hay đi ngang qua phòng khám bệnh ngoài giờ của bác sĩ L. nên thấy bà này ở 1 mình.

Nơi xảy ra vụ việc.

Rạng sáng 15/8, Rum đột nhập vào phòng khám của nữ bác sĩ này rồi dùng hung khí khống chế trói bà L. cướp 10 triệu đồng cùng nhiều nữ trang. Sau đó, Rum thực hiện hành vi hiếp dâm bác sĩ L. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Rum bỏ trốn lên tỉnh Đồng Nai nghe ngóng thông tin. Tiếp đó, Rum lên TP.HCM thuê phòng trọ sinh sống. Về phần bà L. sau đó được người dân phát hiện nên đưa đi cấp cứu và báo công an.

Bằng nghiệp vụ, chiều 23/8, trinh sát Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An đã phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ Rum. Tại cơ quan, Rum khai nhận hành vi như trên.