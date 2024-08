Bắt khẩn cấp nam nghi phạm hiếp dâm trẻ em

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khoảng 9 giờ ngày 9/8/2024, nhận tin báo về việc em N.T.V (13 tuổi) có biểu hiện bị xâm hại, Công an xã An Minh Bắc báo cáo Công an huyện U Minh Thượng và tiến hành điều tra. Lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Thảo Duy, anh bạn dì ruột của nạn nhân.



Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại ở xã An Minh Bắc, còn N.T.V từ Bình Dương về quê nghỉ hè. Lợi dụng lúc người lớn đi vắng, Duy đã mua rượu về rủ V cùng uống. Sau đó, Duy say rượu ra ngoài kiếm chuyện đuổi đánh người thân, khi về nhà thấy V nằm ngủ trong buồng, Duy đã giở trò đồi bại.

Công an huyện U Minh Thượng khẩn trương trưng cầu khám nghiệm pháp y và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thảo Duy vừa bị Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng tuyên phạt cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.