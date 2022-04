Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng ở Nam Định làm bằng lái giả bán khắp cả nước

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lưu Công Hữu (22 tuổi), Phạm Văn Vũ (25 tuổi), Phạm Văn Sỹ (31 tuổi), Đỗ Văn Phúc (24 tuổi), Nguyễn Văn Trình (31 tuổi), Phạm Văn Phong (26 tuổi), Lưu Công Chí (29 tuổi), tất cả cùng trú huyện Giao Thủy (Nam Định) và hơn 20 đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Cơ quan điều tra xác định, hàng chục nghi phạm nêu trên nằm trong 5 ổ nhóm làm giả bằng lái xe máy, ô tô do 7 nghi phạm ở huyện Giao Thủy cầm đầu.

Các đối tượng trong 5 ổ nhóm làm bằng lái xe giả bán khắp cả nước. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng nêu trên đã mua các ổ cứng bên trong chứa dữ liệu để in giấy tờ, bằng lái xe giả, con dấu giả của nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chúng cũng mua máy tính, máy in, máy cắt, máy ép nhiệt… để in các phôi bằng lái xe, hồ sơ giả phục vụ cho nhu cầu của người mua.

Để tìm kiếm khách, nhóm đối tượng đăng quảng cáo làm bằng lái xe lên Zalo, Facebook. Khi có khách và khách "chốt đơn", nhóm đối tượng sẽ tư vấn có chỗ làm bằng chui, khách không phải đi học, đi thi, thậm chí chỉ trong 7 ngày sẽ nhận được bằng.

Với người có nhu cầu, chỉ cần cung cấp cho chúng ảnh chụp chứng minh thư, ảnh thẻ, số điện thoại, địa chỉ nhận bằng và số tiền phí tương ứng (bằng xe máy từ 1 đến 1,5 triệu đồng; bằng lái ô tô tùy loại, dao động từ 2 đến 6 triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định, mới hoạt động hơn 1 năm nhưng các đối tượng đã thu lời bất chính khoảng 20 tỷ đồng từ hoạt động làm giả bằng lái xe. Ảnh: CACC

Khi xong bằng giả, các đối tượng sẽ chuyển qua đường bưu điện hoặc các công ty chuyển phát tới tay khách mà không hề lộ diện. Chúng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm, thuê những căn chung cư hạng sang để nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện ra các ổ nhóm này và lên kế hoạch triệt phá.

Với thủ đoạn nêu trên, cơ quan Công an xác định các ổ nhóm đã hoạt động hơn 1 năm, làm giả hàng chục nghìn hồ sơ, giấy phép lái xe giả, thu lời bất chính khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Lực lượng Công an TP.Hà Nội đã khám xét 12 địa điểm, thu giữ gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe các loại kèm bằng giả đã sản xuất chưa kịp giao cho khách, 10.800 miếng nilon để làm bằng lái xe giả, khoảng 50.000 phôi bằng lái giả, 4 tệp tem tròn có in chữ "Tổng cục đường bộ Việt Nam", 7 máy in màu, 4 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép, 1 máy cắt dập, 9 bộ máy tính bàn, 1 laptop và 45 điện thoại di động các loại…