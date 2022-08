Bắt khẩn cấp nhóm nghi can táo tợn nổ súng vào nhà dân, bắn một người trọng thương

Sáng 9/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp, điều tra nhóm côn đồ nổ súng vào nhà dân, bắn 1 người trọng thương ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vào đêm 8/8 - theo CAND.

Cửa nhà ông P. bị đạn xuyên thủng. Nguồn: Dân Trí

Thông tin từ Dân Trí: 5 nghi can gồm Nguyễn Bá Trọng, tức Trọng "Phồn" (ở xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) cùng 4 đàn em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 8/8, Nguyễn Bá Trọng cùng nhóm đàn em đến trước cửa nhà ông Nguyễn Bá P. (ở xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, hàng xóm nhà Trọng) và nổ súng thẳng vào trong nhà khiến mọi người đang ngồi trong nhà hoảng sợ chạy tán loạn.

Rất may thời điểm Trọng "Phồn" cùng đàn em nổ súng, cửa nhà ông P. đóng nên không gây thương tích cho ai.

Thấy nhóm Trọng "Phồn" manh động, anh Nguyễn Bá L. (con trai ông P.) gọi điện cho Nguyễn Trọng T.A. (họ hàng với nhà ông P.) kể lại vụ việc và nhờ anh T.A. sang hỗ trợ.

Nạn nhân trong vụ nổ súng đang điều trị tại bệnh viện. Nguồn: Dân Trí

Khi anh T. A. đi đến khu vực đầu cầu gần nhà ông P. thì bị Trọng "Phồn" bắn một phát súng vào vùng bụng khiến anh này gục tại chỗ.

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc họ có nghe nhiều tiếng súng nổ.

Phát hiện vụ việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã tổ chức đưa anh T.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP.Hải Phòng).

Phía bệnh viện xác định nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương tích ở một số cơ quan nội tạng. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu chữa nạn nhân.

Đến sáng 9/8, anh T.A. được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông P. đã gọi điện trình báo Công an xã Nam Hưng và Công an huyện Tiên Lãng.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Hưng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hải Phòng cùng cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường. Qua thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Trọng cùng 4 đàn em.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.