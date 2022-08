TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trốn khỏi nhà tạm giữ để về... thăm vợ con; giả mạo công an để đe dọa

Bị can trốn khỏi nhà tạm giữ để về thăm vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Song Vương (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ", theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.



Bị can Nguyễn Song Vương đã lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ quản giáo, trốn khỏi nhà tạm giữ về gặp vợ, con. (Ảnh minh họa)

Trước đó Vương bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng ra lệnh tạm giam 1 tháng 23 ngày để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Khoảng 9h30 ngày 19/5, Vương phát hiện cửa buồng giam không khóa và nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ. Sau đó, lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương đã mở cửa ra khỏi buồng giam rồi tiếp tục lén mở cửa đi ra ngoài khu vực giam giữ và trèo qua tường rào.

Sau khi trốn ra ngoài, Vương đi bộ đến Nhà văn hóa huyện Krông Năng thuê taxi đến nhà bạn của mình tại thôn 9 (xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xin được 400.000 đồng để trả tiền taxi.

Sau đó, Vương liên hệ với 2 người khác để xin tiền. Đến tối ngày 19/5, Vương đón xe taxi từ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để gặp vợ, con và ngủ lại đây một đêm.

Khoảng 9h ngày 20/5/2022, Vương thuê xe taxi đến trung tâm thị xã Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Giả mạo công an để đe dọa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ và xử lý đối tượng giả mạo cán bộ công an để đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật.

Đó là đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 2004, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy bị xử lý về hành vi giả mạo công an để đe dọa bạn bè. Ảnh: Hồng Nhung.

Trước đó, vào ngày 30/6/2022, Nguyễn Quốc Huy lập tài khoản Facebook sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ công an làm việc tại Công an phường Vỹ Dạ, TP.Huế nhằm mục đích để đe dọa bạn bè.

Tiếp đó, Huy sử dụng tài khoản Facebook này đăng tải bài viết vào nhóm "Bướm đêm thành phố Huế" và để lại một số bình luận sau bài viết.

Với vi phạm nêu trên, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quốc Huy theo Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020NĐ-CP, ngày 03/2/2020 của Chính Phủ về hành vi "Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TP.HCM: Cô giáo tự tử trước mặt hiệu trưởng khiếu nại yêu cầu giám định pháp y tâm thần của toà quận 7

Như Dân Việt đã thông tin: Toà án Nhân dân quận 7 (TP.HCM) vừa ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng.

Nội dung quyết định nêu rõ: Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 12/2022/TLST ngày 10/3/2022 về việc "Hủy quyết định buộc thôi việc trái pháp luật và tiền lương", Tòa án xét thấy cần thiết phải trưng cầu giám định đối với hành vi dân sự của cô Võ Thị Như Hoa.

Do đó, Tòa án quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP.HCM, thực hiện giám định năng lực hành vi dân sự bao gồm: Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (trong giai đoạn từ tháng 2/2019 đến nay) của cô Võ Thị Như Hoa. Thời hạn trả kết luận giám định là 10 ngày, kể từ ngày giám định.

Ngày 8/8, trao đổi với Dân Việt, cô Võ Thị Như Hoa (sinh năm 1978, nguyên giáo viên môn Văn Trường THCS Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP.HCM) - cô giáo từng có hành vi tự tử trước mặt hiệu trưởng - cho biết, cô đã làm đơn khiếu nại để gửi Tòa án Nhân dân quận 7, TP.HCM về quyết định yêu cầu giám định pháp y tâm thần đối với cô.

Trước đó cô Như Hoa nhận được quyết định số 02/2022/QĐ-TCGĐ về việc trưng cầu giám định do thẩm phán tại Tòa án nhân dân quận 7 ký.

Trường THCS Hoàng Quốc Việt bị cô Võ Thị Như Hoa kiện về việc hủy quyết định buộc thôi việc trái pháp luật và tiền lương. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cô Như Hoa cho rằng, mình đang khởi kiện Trường THCS Hoàng Quốc Việt về thủ tục hành chính, dân sự, đòi bồi thường về tiền lương, chế độ… không liên quan tới năng lực hành vi từ năm 2019. Đồng thời, theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định gồm: Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; Nguyên nhân chết người; Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động; Chất ma tuý, vũ khí quân dụng …



Vì vậy, cô Như Hoa đã khiếu nại nội dung của quyết định số 02/2022/QĐ-TCGĐ của Tòa án Nhân dân quận 7 vì không liên quan đến giải quyết vụ án mà cô đang kiện (Trường Hoàng Quốc Việt trù dập, không trả đủ lương và chế độ).

Ngoài ra, cô Hoa còn khiếu nại hành vi của thẩm phán khi cố tình ra văn bản không liên quan tới đơn kiện mà Tòa án quận 7 đã thụ lý từ ngày 10/3/2022.

Cùng ngày, nguồn tin từ Tòa án Nhân dân quận 7 xác nhận, trước khi ra quyết định trưng cầu giám định này, Tòa án đã làm việc với các bên liên quan.

Trước đó, tại quyết định thụ lý số 12/2022/TLST-LĐ ngày 10/3/2022 của Tòa án nhân dân quận 7 về việc "Hủy quyết định thôi việc trái pháp luật và tiền lương" theo đơn khởi kiện của cô Võ Thị Như Hoa, trong đơn là đề nghị tòa án giải quyết bao gồm: Hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Hoa của thầy Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 31/12/2021; Buộc nhà trường nhận cô Hoa trở lại vị trí làm việc trước đây, chi trả đầy đủ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ chính sách mà cô Hoa cần được hưởng kể từ ngày bị buộc thôi việc cho đến ngày được nhận trở lại làm việc.

Ngoài ra, người khởi kiện còn yêu cầu nhà trường trả nợ các khoản chi sai lương, giữ tiền sai quy định các khoản chi cuối năm, tiền tăng thu nhập, tiền thành phố thưởng tết… với tổng số tiền là hơn 220 triệu đồng (tính đến năm 2021). Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng phạt Trường THCS Hoàng Quốc Việt vì vi phạm về chế độ tiền lương "Không trả hoặc không trả đủ cho người lao động" với mức từ 5 - 10 triệu đồng.

Ngày 2/12/2021, do uất ức sau cuộc họp kiểm điểm viên chức, cô Như Hoa đã uống thuốc ngủ trước mặt hiệu trưởng nhưng được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 31/12/2021, lãnh đạo nhà trường đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với cô Hoa. Lý do là vì đang trong thời gian thi hành kỷ luật cảnh cáo, cô Hoa đã không thực hiện các nhiệm vụ mà hiệu trưởng nhà trường phân công. Ngoài ra, cô Hoa còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp.

Cho rằng quyết định kỷ luật không chính xác, cô Hoa đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận 7. Liên Đoàn Lao Động quận 7 đã tổ chức buổi hòa giải giữa cô Hoa và Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Tuy nhiên, buổi hòa giải bất thành vì nhà trường giữ nguyên quan điểm là cần kỷ luật buộc thôi việc cô Hoa, không đồng ý với các lời yêu cầu từ phía cô Hoa đưa ra.

Đối tượng có 4 tiền án đột nhập vào nhà dân trộm gần 700 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Y Đô Adrơng (SN 1979) và Y Phŭ Byă (SN 2007), cùng trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về tội "Trộm cắp tài sản", theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Đồng thời truy tố Đào Đăng Anh Dũng (SN 1976, trú cùng xã Ea Nuôl) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", theo quy định tai Điều 323 BLHS.



Đối tượng Y Đô Adrơng đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản, với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Trong đó, bị can Y Đô đã có 4 tiền án về các tội: "Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản, Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia". Tất cả các tiền án này đã được xóa án tích.

Theo cáo trạng, chiều ngày 25/12/2021, trong lúc ngồi nhậu tại buôn Ea MDhar 1A (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Y Đô nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã nói với Y Phŭ thì Y Phŭ đồng ý.



Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Y Phŭ điều khiển xe mô tô chở Y Đô đi từ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đi đến buôn Sút M'grư (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar) rồi đi vào nhậu tại nhà một người bạn của Y Đô.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Y Đô và Y Phŭ về nhà chị gái Y Đô ngủ lại. Cho đến khoảng 3h ngày 26/12/2021, Y Đô gọi Y Phŭ thức dậy rồi điều khiển xe mô tô đi về hướng huyện Buôn Đôn, nhằm tìm nhà dân nào sơ hở thì đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực thôn 6 (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), Y Đô phát hiện nhà ông Y.N.H đang xây dựng, bên cạnh có một căn nhà gỗ. Lúc này, Y Đô nói Y Phŭ đứng ngoài để giữ xe và cảnh giới, còn Y Đô đi vào nhà gỗ thì phát hiện cửa chính không khóa nên đã đột nhập vào trong.

Tại đây, Y Đô đã lần lượt lấy trộm nhiều tài sản có giá trị của gia đình nạn nhân gồm: 4 điện thoại di động và hơn 600 triệu đồng tiền mặt... Theo đó, tổng tài sản mà các đối tượng trộm cắp được có giá trị 696,9 triệu đồng.

Sau đó, Y Đô và Y Phŭ mang những tài sản trộm cắp được về nhà của Đào Đăng Anh Dũng tại buôn Ea Mdhar 1 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và nói cho Dũng biết đây là những tài sản do trộm cắp được.

3 đối tượng đã chia nhau tài sản trộm cắp trên để tiêu xài vào mục đích cá nhân và sau đó bị phát hiện bắt giữ.

Chân dung nữ quái 8X ở Quảng Bình với mánh khóe khiến hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vì sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khám xét văn phòng Forex FVP Trade tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Clip: Trần Anh



Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi đã lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.



Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi. Ảnh: CA

Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.

Công an Bố Trạch khám xét khẩn cấp văn phòng Forex FVP Trade tại Quảng Bình. Ảnh: CA

Sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Một nạn nhân tham gia sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade của đối tượng Nhi, cho biết: "Qua mạng xã hội, tôi được họ mời chào tham gia đầu tư tiền ảo và hưởng lợi nhuận gần 10%/tháng. Vì quá ham lợi nên tôi đã giấu chồng để tham gia, tuy nhiên, sau một thời gian, sàn này dừng giao dịch khiến tài khoản của tôi bị đóng băng".

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hoạt động của các đối tượng. Ảnh: CA

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 "nhà đầu tư" bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.