Tổng thống Biden gửi cảnh báo rắn tới Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu (phải). Ảnh IT

“Israel đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của đại đa số các quốc gia. Nhưng chính phủ cực kỳ bảo thủ mà họ có và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng như những người khác… sẽ khiến họ mất đi sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới và điều đó không có lợi cho Israel”, ông Biden cảnh báo trong bản tin được NBC phát sóng.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại rằng “có quá nhiều người vô tội đang bị giết” ở Gaza, nhấn mạnh sự cần thiết của lệnh ngừng bắn tạm thời để có thể thay đổi “động lực” và mở đường cho giải pháp hai nhà nước.

Ông Biden được nhiều người coi là một trong những tổng thống thân thiện với Israel nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Biden đã bày tỏ sự ủng hộ với Israel bằng cách tuyên bố trên NBC rằng: “Bạn không cần phải là người Do Thái để trở thành người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái. Tôi là một người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái”.

"Nếu không có Israel, thì không người Do Thái nào trên thế giới được an toàn”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Ông Biden trước đây cũng từng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, nói rằng nội các của ông Netanyahu có một số bộ trưởng “cực đoan nhất” mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp chính trị của mình.

Về phần mình, các bộ trưởng cực hữu của Israel đã chỉ trích ngược ông Biden khi Mỹ tăng viện trợ cho Gaza, làm chậm các hoạt động quân sự của quân đội Israel.

“Thay vì dành sự ủng hộ hoàn toàn cho chúng tôi, ông Biden lại bận rộn cung cấp viện trợ nhân đạo và nhiên liệu cho Hamas. Nếu ông Trump nắm quyền, cách hành xử của Mỹ sẽ hoàn toàn khác”, Ben-Gvir nói với Wall Street Journal hồi đầu tháng này.

Liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas, Tổng thống Biden ngày 26/2 tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn mới ở Dải Gaza và việc trả tự do cho những người bị bắt giữ làm con tin ở vùng đất ven biển này có thể đạt được vào đầu tuần tới. Ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 4/3 và kéo dài đến hết tháng lễ Ramadan. Ông Biden nói rằng Israel đã nhất trí ngừng các hoạt động quân sự tại Dải Gaza trong tháng Ramadan của người Hồi giáo theo dự thảo đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn đang được đàm phán.

Theo dự thảo đề xuất, các nhà thương lượng muốn ngừng tất cả hoạt động quân sự trong vòng 6 tuần cùng với việc Hamas sẽ trả tự do cho các con tin Israel còn Israel cũng sẽ thả tù nhân Palestine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng cho hay các bên có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này.