Bật mí hậu trường đám cưới Minh Hằng: Dàn sao "khủng" góp mặt là những ai?

Đám cưới Minh Hằng do cô dâu đạo diễn các tiết mục

Trước giờ G đám cưới Minh Hằng diễn ra, dàn sao Việt đình đám như: Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi... đã hé lộ nhiều hình ảnh hậu trường trong ngày trọng đại của giọng ca "Người vô hình". Theo đó, Minh Hằng đã tổ chức tiệc độc thân trước ngày cưới cùng nhóm bạn thân, trong đó có Khả Ngân, Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Đông Nhi...

Đăng tải bức ảnh chụp cùng cô dâu Minh Hằng trong buổi tiệc độc thân, Khả Ngân hài hước chia sẻ: "Hội chị em hứa bung nóc với cô dâu xinh đẹp". "Cùng khóc cùng cười", Phạm Quỳnh Anh bày tỏ.

Phía đại diện của Minh Hằng cho biết, nữ ca sĩ không chỉ là nhân vật chính mà còn là đạo diễn, tự lên ý tưởng cho đám cưới của mình. Minh Hằng cũng theo sát quá trình chuẩn bị, trang trí tại hội trường tổ chức buổi lễ.

Minh Hằng tất bật khi tự làm đạo diễn cho đám cưới của mình. (Ảnh: ST)

Được biết, trong ngày trọng đại của mình, Minh Hằng sẽ có màn trình diễn chung cùng Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Khả Ngân.

Theo chia sẻ của Khả Ngân, hội chị em thân thiết với Minh Hằng hứa hẹn sẽ "bung nóc" với cô dâu xinh đẹp.

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh... rạng rỡ trước thềm đám cưới Minh Hằng. (Ảnh: FBNV)





Đông Nhi - Ông Cao Thắng chụp ảnh cùng cô dâu Minh Hằng trước ngày trọng đại. (Ảnh: FBNV)

Được biết, trong đám cưới Minh Hằng, khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. "Đám cưới của Bảo và Hằng sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây hôm nay", tấm thiệp từ cô dâu, chú rể được khách mời hé lộ.

Minh Hằng: "Tôi đã tìm được bến đỗ"



Trước đó, lễ ăn hỏi của Minh Hằng và ông xã diễn ra tại nhà riêng ở TP. HCM. Trong ngày này, nữ ca sĩ diện áo dài duyên dáng trong khi chú rể vẫn được giữ kín mặt. Đám cưới Minh Hằng sẽ tiếp tục được thắt chặt an ninh, không có truyền thông tác nghiệp nhằm giữ riêng tư.

Chia sẻ lý do giữ kín "nửa kia", Minh Hằng từng lý giải: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của google search. Tôi là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Minh Hằng: "Tôi đã tìm được bến đỗ". (Ảnh: Kiengcan)

Trước thềm đám cưới Minh Hằng cũng khẳng định cô sẽ giữ kín chuyện cá nhân như tình yêu, cuộc sống của mình trong một show diễn ở Đà Lạt hồi đầu tháng 5/2022.

"Những chuyện cá nhân như tình yêu, cuộc sống, tôi không bao giờ chia sẻ. Vì tôi muốn mọi người nhớ đến công việc, sự cống hiến suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi muốn chia sẻ một lần duy nhất rằng, cuối cùng, tôi đã tìm được bến đỗ cho bản thân mình, tìm được một người thuộc về tôi. Tôi nghĩ rằng người đó sẽ đi cùng mình đến cuối con đường, thăng hoa hơn trong cuộc sống, nghệ thuật".

Đề cập đến đám cưới với ông xã kín tiếng, cô dâu Minh Hằng cũng cho biết, chú rể đã để cô quyết định mọi thứ trong ngày trọng đại của cả hai. Trước thềm đám cưới Minh Hằng diễn ra, cô đã thử nhiều váy cưới, luyện tập cho màn nhảy mở màn cùng chú rể.

Hậu trường ảnh cưới của cô dâu Minh Hằng và chú rể giấu mặt. (Nguồn clip: Minh Hằng)

Nói về "nửa kia", Minh Hằng cho biết, anh là người rất tôn trọng và hiểu cho tính chất công việc của cô. Anh không hề hối thúc Minh Hằng trong chuyện cưới xin mà muốn người yêu hoàn thành hết những dự định đã đề ra.

"Trước đây, tôi nghĩ sau này lấy chồng, tôi sẽ dừng hết công việc nghệ thuật để chăm lo cho gia đình. Nhưng khi đến với người này, tôi hiểu được rằng khi tìm đúng người thì mình có thể thực hiện được ước mơ của mình và người ấy không bao giờ là vật cản. Tôi muốn nói với mọi người là tôi hạnh phúc, các bạn cũng sẽ hạnh phúc!", Minh Hằng bày tỏ.