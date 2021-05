Bắt nghi phạm rạch phá các pa nô bầu cử

Nghi phạm là Nguyễn Hùng Đức (46 tuổi, quê quán quận Phú Nhuận, TP.HCM; hiện tạm trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đức là lao động phổ thông, làm nghề tự do, đã ly dị vợ hơn 10 năm nay.



Nguyễn Hùng Đức tại cơ quan công an.

Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, sau khi nhận thông tin, Công an quận đã huy động công an các phường trên địa bàn rà soát, nắm bắt tình hình và khai thác thông tin từ quần chúng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 16/5, Công an quận Thanh Khê đã bắt được nghi phạm rạch phá các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Tại c quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiều cùng ngày (16/5), Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã tới động viên và thưởng nóng Công an quận Liên Chiểu 10 triệu đồng, đề nghị nhanh chóng làm rõ hành vi sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.