Bất ngờ 2 vũ khí của điệp viên Mỹ lấy cảm hứng từ súng cao su

Trong Thế chiến thứ 2, Cục Tình báo chiến lược Mỹ (OSS) rất quan tâm đến các loại trang bị đặc biệt có độ ồn thấp, chẳng hạn như súng hơi SAC-46. Nhưng có một loại vũ khí của cơ quan này rất độc đáo, đó là chiếc nỏ. Song với hình dáng của nó, người ta sẽ cho đây là chiếc ná cao su hơn là một cái nỏ.

Big Joe 5 Crossbow là một loại vũ khí trang bị cho nhân viên tình báo của Mỹ và Anh sử dụng. Bản chất nó là một chiếc ná có kết cấu giá 3 cạnh ổn định. Xạ thủ có hai chỗ nắm ở trước và sau, phía sau còn có thể lắp thêm một bộ phận dạng như báng súng có thể gập lại.

Lực của nỏ được tạo ra từ 300 sợ dây cao su chia thành 2 nhóm bố trí trên giá kim loại hình tam giác. Nó có thể tạo ra lực kéo lớn nhất là 550 pound. Ở trên tay cầm có một cái dòng dọc kéo tay để kéo các sợi dây cao su đến vị trí. Giữa hai nhóm dây cao su là một thanh trượt kim loại. Khi nhả cò, dây cao su được thả ra sẽ bật mạnh về phía trước trên mặt thanh trượt và đẩy mũi tên nằm trên thanh trượt bay về phía trước.

Big Joe 5 có kết cấu sơ sài, việc chế tạo rất đơn giản, bất kỳ nhóm tiểu thủ công nào cũng có thể làm được. Mang loại vũ khí này theo người cũng rất dễ dàng. Điều quan trọng nhất là uy lực của nó rất tốt, tầm bắn tối đa lên tới 250 thước Anh (mỗi thước 0,914m), tầm bắn hiệu quả trong vòng 100 thước.

Sau Big Joe, người ta thiết kế bổ sung thêm phiên bản Little Joe. Đây là một loại súng cao su làm theo kiểu súng cầm tay. Nó sử dụng vật liệu là nhôm và có cấu trúc hai cánh ghép lại như cấu trúc cung tên. Tuy nhiên lực bắn của nó vẫn là đến từ dây cao su. Cánh cung phía trên có thể kéo về phía sau để kéo căng dây cao su.

Little Joe bắn một loại tên nhỏ được chế tạo đặc biệt, phía trước là đầu mũi tên bằng kim loại, phía sau làm bằng gỗ được lắp lông vũ tự nhiên, đuôi tên có khoá bằng kim loại hình cong để sau khi nạp đạn sẽ không bị rơi. Do phía trên bị cánh cung ngăn che không thể lắp đặt thiết bị ngắm bắn cho nên Little Joe có thiết bị ngắm ở bên trái.

So với Big Joe, Little Joe có kích thước và uy lực kém hơn. Trọng lượng của nó chỉ có 1,2 kg, dài 33 cm, cao 20,3 cm, cự ly ngắm bắn 30 thước Anh.

Mặc dù Big Joe và Little Joe đã từng hoạt động trong Thế chiến 2 nhưng số lượng rất ít. Trong thực tế sử dụng, hiệu quả về tĩnh âm rất tốt nhưng tầm bắn hữu hiệu và độ chính xác không bằng súng, hơn nữa việc nạp đạn cũng rất chậm. Trong lúc làm các nhiệm vụ đặc thù, nếu không thể một phát đắc thủ thì rất khó có cơ hội. Ngược lại, các loại súng giảm thanh đã hoạt động rất tốt, chẳng hạn súng lục giảm thanh Welrod của Anh.