Bất ngờ về biểu hiện "lạ" của hung thủ dùng búa đập vào đầu nữ trung tá công an ở Bình Định

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nữ trung tá V.T.A.V (SN 1979, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Hoài Ân, Bình Định) - người bị đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1980, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) dùng búa đập vào đầu - đang hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, nhưng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.

Theo nguồn tin, trước khi ra tay với nữ trung tá V, trên Facebook cá nhân của mình, bắt đầu từ năm ngoái, Nguyễn Văn Đức đã liên tục đăng tải dòng trạng thái với biểu hiện "lạ", với ý định sẽ trả thù.

"Bọn mày triển khai kế hoạch mới đi nha, tao thật sự thất vọng về đối thủ của mình quá. Quyết tâm tiêu diệt người khác có thể làm bạn trở nên mù quáng và dẫn đến tự huỷ hoại chính mình, vẫn biết là như thế…", trích trạng thái đăng tải trên Facebook cá nhân của đối tượng Đức.

Hung thủ dùng búa đập vào đầu nữ trung tá công an ở Bình Định. Ảnh: QN

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, đối tượng Nguyễn Văn Đức có tâm lý hoàn toàn bình thường, không có vấn đề về thần kinh như tin đồn.

"Có tin đồn cho rằng đối tượng Đức này có vấn đề về thần kinh, tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ bệnh án, đối tượng này có tâm lý hoàn toàn bình thường. Hành vi dùng búa đánh nhiều cái vào đầu nữ trung tá V của đối tượng Đức là để trả thù, có chủ đích. Đức khai, khi thấy trung tá V mặc thường phục điều khiển xe máy đi trên đường, nhầm tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên đã ra tay", đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay.

Vẫn theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, sau khi dùng búa đánh vào đầu khiến nữ trung tá V gục xuống đường, đối tượng Đức rất bình thản để thực hiện thêm nhiều phát búa, sau khi xác định nữ cán bộ này bất động thì đối tượng mới đến cơ quan công an để trình diện.

Đối tượng Đức đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự Cố ý gây thương tích. Đức mới ra tù, cách thời điểm xảy ra vụ việc chỉ vài tháng.

Trước đó, Đức cố ý gây thương tích đối với em rể của trung tá V và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định trả thù. Trung tá V bị thương nặng, bể sọ, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bị búa đánh trên 4 cái gây lún và vỡ hộp sọ, khiến nạn nhân hôn mê sâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Đức để điều tra về hành vi "giết người".