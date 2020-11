Bất ngờ về người đàn ông "quyền lực" bên danh ca Sơn Tuyền hơn 40 năm vẫn như vợ chồng son

Danh ca Sơn Tuyền - em gái danh ca Thanh Tuyền vốn là một trong những tiếng hát được khán giả yêu thích trong nhiều năm qua. Nhắc đến nữ danh ca sinh năm 1960 không thể không nhắc đến sự chăm sóc, quan tâm của ông xã đã gắn bó với chị hơn 40 năm nay. Chia sẻ về người đàn ông "quyền lực" luôn bên cạnh yêu chiều, danh ca Sơn Tuyền thừa nhận bản thân là người phụ nữ may mắn. "Tôi là phụ nữ may mắn khi tìm được một bến đỗ an toàn và bình yên. Anh ấy luôn sát cánh cùng tôi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Chúng tôi quen nhau từ khi còn ở Việt Nam. Tôi gặp anh ấy trong một buổi tiệc sinh nhật bạn bè. Sau đó, hai đứa thường xuyên điện thoại hỏi thăm nhau", nữ danh ca bày tỏ.

Khi sang Mỹ định cư, ông xã vẫn luôn đồng hành cùng Sơn Tuyền. Cả hai gần gũi và giúp đỡ nhau ở nơi đất khách. "Tình cảm của chúng tôi diễn ra một cách tự nhiên đến lúc thấy không thể sống thiếu nhau thì dọn về chung một nhà. Hai vợ chồng sống bình yên như thế được hơn 40 năm", Sơn Tuyền chia sẻ.

Danh ca Sơn Tuyền và chồng gắn bó hơn 40 năm. Nữ danh ca sinh năm 1960 tự hào khi cả hai thấu hiểu nhau mọi thứ.

Ngoài công việc ca hát, cặp đôi tìm niềm vui trong những chuyến thiện nguyện. Đề cập đến chuyện gắn bó hơn 40 năm nhưng cặp đôi vẫn như vợ chồng son, ông xã của Sơn Tuyền tâm sự: “Không chỉ vợ chồng có duyên nợ với nhau mà con cái với cha mẹ cũng thế, có lẽ chúng tôi chưa có duyên nên trời không cho. Tuy vậy, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì bên cạnh vẫn còn có vợ”.



Trước đó, trong một show truyền hình, cặp đôi chia sẻ nhiều điều về cuộc sống vợ chồng. Danh ca Sơn Tuyền và ông xã gắn bó nhưng không đám cưới và có con chung. Dù vậy, người bạn đời của nữ danh ca vẫn luôn bên cạnh chăm sóc để vợ phát triển sự nghiệp ca hát. "Chồng tôi cũng thích có con nhưng anh ấy không bao giờ nhắc vì thông cảm cho vợ. Dù chỉ có hai vợ chồng trong căn nhà, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc", nữ danh ca chia sẻ.

Ông xã của danh ca Thanh Tuyền tận tình chăm sóc vợ trong hậu trường khi đi sự kiện.