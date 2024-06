Bất ngờ thiếu vắng các vấn đề cốt lõi trong dự thảo tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh về Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky đang mong đợi hội nghị hòa bình ở Thụy Sỹ. Ảnh: NHK.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Hội nghị nhằm hiện thực hóa kế hoạch hòa bình 10 điểm do Ukraine đề xuất.



Chính phủ Thụy Sĩ cho biết hôm 10/6, dự kiến 90 quốc gia và tổ chức sẽ tham dự hội nghị này.

NHK đã có được dự thảo tuyên bố chung chỉ đề cập đến 3 trong số 10 điểm trong đề xuất hòa bình của Ukraine.

Ba vấn đề đó là sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, an ninh lương thực và việc trả tự do cho tất cả tù nhân và trao trả trẻ em bị đưa sang Nga.

Dự thảo không đề cập đến việc rút lực lượng Nga khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Dự thảo tuyên bố chung cũng nói rằng tất cả các bên cần phải tham gia để đạt được hòa bình. Dự thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của Nga trong các cuộc thảo luận.

Theo các nguồn tin ngoại giao, việc Nga rút quân và những điều khác mà Ukraine kêu gọi đã bị loại khỏi dự thảo vì cân nhắc tới một số quốc gia mới nổi ở châu Á và Trung Đông vẫn duy trì quan hệ với Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ là một khuôn khổ giúp Ukraine có lợi thế hơn trong việc chấm dứt chiến tranh.