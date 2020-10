Bắt người phụ nữ chở con dàn cảnh trộm tiền của cụ bà bán tạp hoá

Theo điều tra, khoảng 19h50 ngày 23/9, bà T.T.T.M (SN 1962, ngụ quận 3) đang bán tạp hoá trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM. Lúc này, một phụ nữ chở theo 1 cháu bé đi xe máy tới dừng trước quán bà M.

Người phụ nữ đưa tiền và nói với bà M là muốn mua cà phê sữa. Bà M nhận tiền rồi đi ra thùng đá cách đó chừng vài mét để lấy đá. Bất ngờ, cháu bé trên xe người phụ nữ đi xuống đi lại cạnh ghế ngồi của bà M, lấy túi tiền và quay ra xe.

Hình ảnh vụ việc.

Sau đó, người phụ nữ nổ máy, lại chỗ bà M nói: "Để ly cà phê sữa ở quán rồi tí nữa quay lại lấy". Bà M vô tư để ly cà phê trên bàn, không hay biết là đã bị trộm túi tiền.

Đến 20h10 cùng ngày, bà M phát hiện túi tiền biến mất. Sau đó, bà M xem lại camera thì phát hiện người phụ nữ chở theo trẻ con là thủ phạm. Bà M vội trình báo công an.

Công an phường 14, quận 3 đã có mặt tiến hành lấy lời khai, trích xuất camera truy xét người phụ nữ cùng đưa trẻ. Bà M cho hay, tài sản trong túi khoảng 700 ngàn đồng và thẻ cào điện thoại khoảng 1,6 triệu đồng.

Clip vụ việc.

Bằng nghiệp vụ, chiều 30/9, trinh sát Công an quận 3 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã bất ngờ ập vào một khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân bắt giữ An cùng chồng là Trang Thanh Liêm. An khai cháu bé tên T.T.P (SN 2011), là người mà An dắt đi trộm cắp. Thời điểm bị bắt, An cùng chồng đang sử dụng ma tuý.

Tại công an, An khai nhận hành vi. Tuy nhiên, An cho hay trong túi xách lấy được chỉ có ó 185 ngàn và 3 thẻ cào điện thoại tổng mệnh giá 60 ngàn đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.