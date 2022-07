An Giang: Bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa

Sáng 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên Giám đốc quỹ tín dụng Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.