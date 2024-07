Bắt Nguyễn Văn Hùng, có biệt danh giang hồ "vịt cùi" ở Phan Thiết

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Hùng là đối tượng hình sự cộm cán từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, từng bị đưa đi cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Sau khi ra tù, Hùng thường xuyên tham gia các hoạt động tranh chấp đất, đòi nợ thuê và một số hoạt động khác gây mất an ninh trật tự ở địa bàn Phan Thiết.

Cơ quan điều tra Công an TP. Phan Thiết công bố lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Hùng, tức "vịt cùi". Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, tối 1/7, Công an TP.Phan Thiết tiếp nhận tin báo của Công an phường Mũi Né về việc Hùng đến một nhà nghỉ thuộc khu phố 5, phường Mũi Né chửi bới, tạt sơn, ném gạch, đá và đập phá tài sản của nhà nghỉ.

Lúc công an phường xuống đưa về trụ sở làm việc thì Hùng không hợp tác và lúc này có một số đối tượng hình sự tại địa phương tập trung trước Công an phường Mũi Né gây phức tạp tình hình.

Ngay sau đó, Công an TP. Phan Thiết đã huy động Đội Cảnh sát hình sự đến hiện trường phối hợp giải quyết, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ ban đầu để xử lý.

Qua điều tra lực lượng chức năng xác định, vào ngày 17/6, chị V.T.A.T (trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), là quản lý của nhà nghỉ trên có nhận cầm của Hùng chiếc điện thoại di động với số tiền là 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, do đang đi công việc nên chị T. nhờ người làm công tại nhà nhận giúp chiếc điện thoại được Hùng quấn giấy bên ngoài và đưa cho Hùng 3 triệu đồng.

Sau khi đi công việc về, chị T. kiểm tra phát hiện chiếc điện thoại chỉ có vỏ, không có thiết bị bên trong nên gọi điện và Hùng hứa sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, từ ngày 29/6 đến ngày 1/7, Hùng đến nhà nghỉ ít nhất 3 lần sử dụng nhớt thải tạt vào cửa, đập phá tài sản gây áp lực, đe dọa yêu cầu nhà nghỉ phải bồi thường chiếc điện thoại cho Hùng với số tiền… 26 triệu đồng.

Trước hành vi manh động, táo tợn của Hùng, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP Phan Thiết phải khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm khắc hành vi của Hùng, không để người dân địa phương lo sợ, hoang mang, bất an.

Tối 6/7, Công an tỉnh Bình Thuận tăng cường hơn 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TP Phan Thiết đã tiến hành thực hiện lệnh bắt giam Hùng.

Vụ án đang được Công an TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra.