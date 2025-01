Bắt nhanh 2 tên cướp giật điện thoại giữa phố ở Hải Dương

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, ngày 5/1, Công an TP. Chí Linh tiếp nhận trình báo của chị L.T.M.N (sinh năm 1987) trú tại chung cư Hà Nội Home Land, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Chị N. trình báo nội dung, khoảng 11h20 phút ngày 5/1 tại đường Bình Minh, phường Sao Đỏ, chị N. đang đứng gọi điện thoại thì bị hai đối tượng nam giới điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát giật của chị N. 1 điện thoại di động Iphone 15 plus màu xanh lá cây.

Công an TP. Chí Linh qua đánh giá, rà soát đối tượng, nhận định đối tượng từ địa bàn khác đến, hoạt động có tình chất chuyên nghiệp, nếu không làm rõ được có thể các đối tượng sẽ gây ra các vụ tiếp theo. Vì vậy, Lãnh đạo Công an thành phố Chí Linh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Sao Đỏ tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc.

Hai tên cướp và tang vật. (Ảnh: LLCC cung cấp).

Ngày 6/1, Công an TP. Chí Linh đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án và thu giữ tang vật. Hai đối tượng gây án là Vũ Đình Kiên (sinh ngày 10/11/1989), trú tại Tổ 6 Khu 6, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Kiên đã có 4 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản); Hồ Xuân Hải (sinh ngày 20/11/1987), trú tại Tổ 11, Khu 4, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp khai: Do thiếu tiền tiêu xài, khoảng 9 giờ 30 ngày 5/1, Kiên điều khiển xe máy Honda Aribalde màu đỏ mang BKS 72C2-609.73 là xe của Kiên chở Hồ Xuân Hải, đi từ TP. Hạ Long lên TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương theo Quốc lộ 18 để tìm tài sản sơ hở của người dân rồi cướp giật.

Trên đường đi, để tránh bị phát hiện, hai đối tượng dừng ở rìa QL18 đoạn qua phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh để tháo biển số xe máy rồi tiếp tục đi theo QL18 theo hướng Quảng Ninh đi Hà Nội.

Khi đi đến ngã 3 Sao Đỏ, Kiên điều khiển xe rẽ vào đường Bình Minh, KDC Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh thấy chị L.T.M.N đang đứng gọi điện tại rìa đường thì Kiên điều khiển xe áp sát để Hải ngồi sau dùng tay giật điện thoại di động của chị Ngọc sau đó cả hai tẩu thoát theo hướng QL 18 đi Bắc Ninh.

Qua đấu tranh mở rộng, lực lương điều tra còn làm rõ, các đối tượng này đã thực hiện 2 vụ cướp giật, 1 vụ trộm cắp tài sản khác gồm:

Vụ thứ nhất: Khoảng 17h25 ngày 4/1/2025 tại khu vực Ngã ba Đại Tân thuộc phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh; Kiên và Hải có hành vi cướp giật của chị C.T.T.T (sinh năm 1990) trú tại KDC Đại Tân, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 màu xám, trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Vụ thứ hai: khoảng 15h ngày 5/1/2024 tại rìa đường QL18 thuộc địa phận thị xã Quế Võ, Bắc Ninh; Kiên và Hải có hành vi cướp giật của chị H.T.T. (sinh năm 2004) trú tại thôn Thúy Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax màu trắng.

Vụ thứ ba: khoảng 14h ngày 4/1/2024 tại khu vực rìa đường Quốc lộ 18 thuộc phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, Quảng Ninh; Kiên và Hải trộm cắp 1 điện thoại di động loại Iphone 11 promax màu vàng của chị N.T.T. (sinh năm 1989) trú tại Vĩnh Hòa, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Hiện, lãnh đạo Công an TP. Chí Linh đang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp điều tra làm rõ nguyên nhân, điều kiện, diễn biến của hành vi phạm tội, xác minh bị hại, mở rộng xác định các đối tượng vi phạm có liên quan (nếu có) và tổ chức các hoạt động đấu tranh phòng ngừa.