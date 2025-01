Dùng shipper để mua bán, vận chuyển ma túy, bị Công an Bình Phước bắt giữ

Ngày 6/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Phước phá án, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy.

Cụ thể, tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng B.Q.T (21 tuổi, trú xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) đang nhận gói hàng thông thường. Nhưng, bên trong gói hàng chứa 50 gói ma túy (dạng nước vui), tương đương khoảng 0,5kg. Điều đáng nói, gói hàng chứa số ma túy trên được một shipper (người giao hàng công nghệ) vận chuyển và giao cho B.Q.T lúc 15 giờ 30 phút, tại thôn Bình Tiến, xã Phước Minh.

Công an bắt quả tang B.Q.T nhận ma túy từ shipper (người giao hàng công nghệ), tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A

Cùng thời điểm này, Ban chuyên án phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng N.H.V (30 tuổi) thực hiện hành vi mua bán ma túy, khi đang lẩn trốn tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tiến hành di lý đối tượng N.H.V về Bưu cục giao hàng nhanh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để kiểm tra. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm 200 gói ma túy (dạng nước vui), tương đương 1,5kg, được ngụy trang trong các gói hàng thông thường. N.H.V khai rằng, lợi dụng phương thức giao hàng nhanh, vốn đang được mọi người sử dụng phổ biến để vận chuyển, bán ma túy liên tỉnh trên cả nước.

Qua làm việc với Ban chuyên án, 2 đối tượng N.H.V và B.Q.T khai nhận đã sử dụng những thông tin giả, để tạo các App giao hàng nhanh trên điện thoại thông minh (smartphone). Rồi thông qua các dịch vụ: giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, xe ôm công nghệ… để vận chuyển các gói hàng ngụy trang là hàng thông thường (nhưng cất giấu chất ma túy bên trong) và chuyển đến các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối tượng N.H.V và những gói ma túy được ngụy trang thành những gói hàng thông thường, chưa kịp giao shipper chuyển đi các địa phương. Ảnh: C.A

Đại úy Hà Thân Trọng - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bình Phước - cho biết: "Vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, liên tục di chuyển và xác minh theo dấu vết các đối tượng, đến cuối tháng 12/2024 các tổ công tác đã xác định được thông tin về từng đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy bằng thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao và giao hàng nhanh, xe ôm công nghệ".

Theo Đại úy Hà Thân Trọng, dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Bình Phước, kiên quyết tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Từ giữa tháng 12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục cử các tổ công tác phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng 5, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Đồng Nai, An Giang tiến hành xác minh đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 12/2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt phá án.