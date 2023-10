Ngày 5/10, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa ngăn chặn thành công nhóm đối tượng khoảng 10 người tụ tập để chuẩn bị đánh nhau.

Clip đối tượng Nguyễn Văn Phê tự xưng trưởng nhóm phòng chống tội phạm cùng số hung khí tại nơi sinh hoạt của nhóm này. Clip CACC

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 3/10, Tổ công tác 161 Công an huyện Nhơn Trạch do Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công tiến hành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện thì nhận được tin báo của người dân về 1 nhóm đối tượng tụ tập tại khu vực vòng xoay Bến Cam, xã Phước Thiền có biểu hiện đánh nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã báo cáo và được lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch tăng cường lực lượng CSGT cùng Công an khu công nghiệp, Công an xã Phước Thiền, Cảnh sát Cơ động nhanh chóng đến hiện trường.

Khi vừa phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác 161 của công an huyện đã triển khai bao vây các đối tượng.

Các đối tượng khác cùng hoạt động trong nhóm phòng chống tội phạm tự phát của Phê. Ảnh: CACC

Tại đường Trần Phú, thuộc Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, lực lượng liên ngành đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Văn Phê (40 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) khi đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ mang BKS: 51B -171.11. Đáng nói là chiếc xe ô tô của Phê thời điểm này có dán logo, gắn đèn, còi giống loại xe cấp cứu có dán hàng chữ "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm".

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khống chế thành công đối tượng Nguyễn Thanh Tường (31 tuổi, ngụ xã Phước An) khi tên này đang điều khiển xe máy mang BKS 60F3-422.88. Sau đó, cả Phê và Tường đều được lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tường khai nhận có sự việc nhiều đối tượng rủ rê và tụ tập để chuẩn bị đánh nhau. Riêng đối tượng Phê khai nhận có thuê một địa điểm tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để làm địa điểm sinh hoạt của "câu lạc bộ phòng chống tội phạm tự phát".

Đến rạng sáng 4/10, Tổ Công tác 161 Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an xã Long Thọ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở, kết quả phát hiện và lập biên bản thu giữ tại đây nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ, gồm: 1 khẩu súng, 1 còng số 8, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng, 25 dao nhọn các loại, 2 mã tấu.

Đối tượng Phê tại thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiếp tục kiểm tra, công an đã phát hiện thêm 5 đối tượng khác cùng nhóm với Phê đã cùng tụ tập chuẩn bị đánh nhau gồm: Nguyễn Sỹ Quốc (20 tuổi) và Đỗ Duy Hải (29 tuổi), cùng trú tại thị trấn Hiệp Phước và Lê Trần Văn Tiền (26 tuổi), Đặng Văn Nữa (23 tuổi), cùng trú tại xã Long Thọ, Vũ Hoàng Lộc (23 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Các đối tượng này được đưa về trụ sở để phối hợp điều tra.

Khai nhận với lực lượng chức năng, các đối tượng cho biết Phê rủ rê, lôi kéo họ đi đánh nhau và các đối tượng đều là thành viên của nhóm "Phòng chống tội phạm" tự phát tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch do Phê thành lập, làm trưởng nhóm.

Nhóm phòng chống tội phạm tự phát này không được cơ quan chức năng cấp phép, quản lý, không thông báo đến các cấp chính quyền.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan trong vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.