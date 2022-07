TP.HCM: Giả danh cảnh sát phòng chống tội phạm để cưỡng đoạt tài sản

Chiều 25/7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Hồ Văn Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Ngọc Minh (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Lương Văn Tuyên (29 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Lân (19 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bốn đối tượng giả danh cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản bị bắt. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tháng 1/2022, Tuấn Anh, Minh, Tuyên, Lân, Lê Tấn P. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Nguyễn Anh Đ. (21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và Lâm Chiến T. (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tự thành lập nhóm "hiệp sĩ đường phố" do Tuấn Anh là trưởng nhóm, rồi "tuần tra" phòng chống tội phạm trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Khoảng 0h ngày 22/7, Tuấn Anh nhắn hẹn cả nhóm tập trung ở ngã tư Bình Thái. Sau đó, nhóm 7 người đi trên nhiều xe máy chạy trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ để "đi tuần". Lúc này, P., Đ., T. xe bị hư nên dừng lại sửa xe.

Tuấn Anh, Tuyên, Lân, Minh tiếp tục "đi tuần" thì phát hiện anh Lê Duy Chiến và Nguyễn Hoàng Trung Thông (cùng 21 tuổi) đang dựng xe máy ở lề đường, trên tay cầm xô hồ và nhiều tờ rơi có in nội dung cho vay trả góp. Nhóm Tuấn Anh áp sát hai người, tự xưng là "Cảnh sát phòng chống tội phạm" yêu cầu kiểm tra giấy tờ của Chiến và Thông.

Sau đó, Minh yêu cầu cả hai bỏ tài sản trong túi quần ra kiểm tra thì thấy Thông có 900.000 đồng, Minh nói Thông đưa hết số tiền trên. Tiếp đó, Tuấn Anh, Tuyên, Lân, Minh phát hiện xe máy chở anh Phùng Văn Tỵ (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dũng (54 tuổi), phía trước xe có xấp giấy in nội dung cho vay trả góp thì 4 người đuổi theo. Cũng với hình thức tự xưng như trên, tại đây, anh Tỵ lấy 800.000 đồng đưa cho Minh. Minh lấy 700.000 đồng, trả lại cho anh Tỵ 100.000 đồng.

Do nghi ngờ nhóm của Tuấn Anh không phải là công an nên anh Chiến, Thông bí mật đi theo sau và gặp lực lượng tuần tra của Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức nên báo cho tổ biết. Tổ tuần tra cùng với anh Chiến, Thông đuổi theo thì gặp anh Tỵ, Dũng cũng cho biết sự việc như trên.

Tổ tuần tra sau đó truy đuổi bắt giữ, đưa 4 người về trụ sở làm việc. Tang vật công an thu giữ được gồm 1,6 triệu đồng tiền chiếm đoạt của bị hại, 4 xe máy của nhóm.

Tại công an, Tuấn Anh, Minh, Tuyên, Lân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, nhóm này còn khai nhận thực hiện hai vụ khác trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh (TP Thủ Đức).