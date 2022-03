Bắt "nữ quái U55" chuyên trộm đồ tại các cửa hàng

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Lượm (55 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, quận 10) về hành vi trộm cắp tài sản.



Bà Lượm được xác định là nữ "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Trần Thị Lượm tại cơ quan công an (trái) và 1 lần nữ quái này trộm tài sản tại cửa hàng bị camera ghi lại. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan công an, trong thời gian TP.HCM cao điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, bà Lượm thường đi cùng 1 người đàn ông đến các cửa hàng trên địa bàn, vờ hỏi mua hàng.

Lợi dụng lúc các nhân viên mất cảnh giác, đối tượng lấy trộm tài sản như điện thoại, ví tiền trong cửa hàng rồi ra xe tẩu thoát.

Bà Lượm từng có 3 tiền án với tổng 78 tháng ở tù về tội trộm cắp tài sản. Mỗi lần ra tay trộm cắp, đối tượng đi một loại phương tiện khác nhau, mặc trang phục, làm đầu tóc khác nhau...

Nữ quái làm “ảo thuật” trộm tài sản tại cửa hàng bán trái cây. Clip công an cung cấp

Thêm vào đó, thời điểm thành phố chống dịch, tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang che kín mặt, bà Lượm còn đội thêm nón bảo hiểm và đeo kính mắt... nên việc nhận diện gặp rất nhiều khó khăn.

Đối tượng gây án liên tục tại các quận 1, 3, 10, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp trong khoảng tháng 5 và 6/2021. Thời điểm này, các nạn nhân bị trộm tài sản cũng không thể ra khỏi nhà đi trình báo cơ quan công an vì giãn cách, do đó tài liệu, hồ sơ vụ việc bị cũ hoặc không thể thu thập được đầy đủ.

Nắm được thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi can. Đến giữa tháng 7/2021, PC02 xác định được nghi can gây án là Trần Thị Lượm và chuẩn bị bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng lại bị F0 nên phải cách ly điều trị bệnh nên cơ quan công an không thể xúc tiến tiếp việc điều tra.

Video “nữ quái” vờ mua hàng để trộm tài sản tại quán trà sữa. Clip công an cung cấp

Sau đó, đối tượng tạm ngưng hoạt động nên không thu thập được tài liệu, chứng cứ phạm pháp mới. Đến đầu năm 2022, khi bà Lượm tái hoạt động trở lại, các trinh sát PC02 quyết định “kéo lưới”.

Ngày 16/3, các trinh sát đã ập vào bắt giữ bà Lượm trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện 5 đến 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau.

Theo trình báo của các nạn nhân, trên 20 cửa hàng tại TPHCM đã bị trộm cắp theo phương thức kể trên.

Công an TP.HCM cho biết, ai là nạn nhân của nữ siêu trộm này, xin mời đến Đội 4 hoặc 8 - Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1; điện thoại 069.3187224) để trình báo.