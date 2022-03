Phá băng nhóm “siêu trộm” chuyên gây án dọc quốc lộ 1

Ngày 17/3, Công an TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và lưu hành tiền giả.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 7 đến tháng 9/2021, trên địa bàn TP.Long Khánh liên tục xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản dọc quốc lộ 1 gây hoang mang dư luận.

Một số tài sản các đối tượng trộm cắp được. Ảnh: Công an cung cấp

Vào cuộc điều tra, công an xác định các đối tượng đã lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, tìm cách tiếp cận tài sản, dùng đoản mở khóa để lấy trộm tài sản. Đến tháng 9/2021, Công an TP.Long Khánh đã lập chuyên án bí số 921T để đấu tranh làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Sau khi tìm hiểu, truy xét, các trinh sát tham gia chuyên án xác định được một số đối tượng tình nghi đưa vào diện theo dõi, xác minh. Trong đó, có nhiều đối tượng được xác định là nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự, sống lang thang trên địa bàn thành phố và các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom...

Nhóm đối tượng này thường di chuyển dọc tuyến quốc lộ 1 qua các địa bàn nói trên để tìm người dân sơ hở tài sản (chủ yếu là xe máy) để trộm cắp rồi bán lấy tiền tụ tập ăn uống, tiêu xài.

Các đối tượng trộm cắp đa số nghiện ma tuý và từng có tiền án. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng nói, nhóm này đa số đều đã có tiền án nên cấu kết với nhau theo kiểu "chiến hữu" và có sự phân công nhiệm vụ khép kín để qua mặt cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng theo dõi hành tung của nhóm đối tượng, đến nay lực lượng trinh sát đã lần lượt bắt giữ các đối tượng tham gia trong đường dây trộm cắp tài sản này.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai để có tiền tiêu xài đã cấu kết với nhau thành một nhóm chuyên trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe máy dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ huyện Xuân Lộc đến huyện Trảng Bom.

Khi lấy được tài sản, các đối tượng đem cất giấu và tìm người có nhu cầu để bán lại rồi lấy tiền chia nhau.

Có một số vụ các đối tượng cùng tham gia, đó là vào ngày 24/8/2021, Lương Công Nhân (thường gọi “Nhân chó”, 34 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) và Lê Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) đã đột nhập vào kho trái cây của chị Trần Thị Thu (xã Xuân Định) lấy trộm 1 máy tính xách tay. Cùng thời điểm này, các đối tượng tiếp tục lấy trộm 1 xe máy của ông Cao Văn Hòa - nhân viên cây xăng Thắng Lợi thuộc phường Xuân Tân (TP.Long Khánh), sau đó bán tài sản và chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 5/9/2021, Nguyễn Trần Nhật (37 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lưu Lê Đình Thuận (30 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) đã lấy trộm xe máy hiệu SH (trị giá khoảng 35 triệu đồng) của anh Trần Quốc Đạt (ngụ phường Xuân Bình, TP.Long Khánh) rồi mang vào gửi tại bãi xe Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Sau đó, 2 đối tượng này tiếp tục lấy trộm 1 chiếc xe máy khác của anh Đỗ Văn Lượng (ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) đem đi cất giấu rồi mang bán.

Riêng Trần Văn Trọng (36 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc), Trịnh Thế Phong (43 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) là những đối tượng nghiện ma túy lâu năm và cùng tham gia trong đường dây trộm cắp tài sản nói trên. Trong quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát còn phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tiền giả.

Về chuyên án này, thượng tá Vũ Văn Nhiệm - Phó trưởng Công an TP.Long Khánh cho biết, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa bàn chủ động nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn để theo dõi, xác minh nhằm phục vụ công tác điều tra.