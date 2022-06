Bắt ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long: "Vụ Việt Á còn chưa tới hồi kết"

2 Ủy viên Trung ương bị khởi tố, bắt giam

Ngày 7/6, mở rộng vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Từ trái sang, ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long là 2 Uỷ viên Trung ương đảng bị khởi tố, bắt giam ngày 7/6. Ảnh: T.L

Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của ông Chu Ngọc Anh ở thời kỳ ông này làm Bộ trưởng Bộ KH&CN. Ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đâu là hồi kết của đại án Việt Á?

Nhận định về vụ việc, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp), cho rằng đúng tính chất và mức độ của vi phạm, được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Việc khai trừ Đảng, cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long và chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh chắc chắn sẽ là cơ sở để các lực lượng chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Đây là vấn đề rất hệ trọng, phải xử lý vi phạm và xử lý trách nhiệm hình sự không có vùng cấm dù người đó là ai. Tuỳ theo mức độ sai phạm tới đâu thì xử lý tới đó, mức độ sai phạm nhẹ thì xử lý hành chính, nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Hoà nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quốc Hội

Theo ông Phạm Văn Hòa, tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ có chức có quyền ở nước ta hiện nay khiến nhân dân bức xúc nên cần xử lý nghiêm, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, chúng ta đã có tiền lệ khi một số Uỷ viên Trung ương là Bộ trưởng và Bí thư tỉnh uỷ bị xử lý kỷ luật. Việc xử lý hành vi phạm tội, đặc biệt là phạm tội tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gây hậu quả nghiêm trọng... của các cán bộ cao cấp trong hệ thống chính trị hiện nay là hành động cương quyết, quyết tâm trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, được người dân rất đồng tình, ủng hộ; góp phần làm cho bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; sàng lọc cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt để phục vụ cho nhân dân.

Đây cũng là bài học để những người cán bộ có chức có quyền không ham, không muốn và không dám có những hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện tinh thần nêu gương để cho công chức, viên chức cấp dưới noi theo.

"Trong vụ Việt Á, chỉ trong vòng nửa năm qua đã có tới hơn 60 người bị khởi tố, bắt tạm giam. Việc C03 khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc... theo tôi chưa phải hồi kết. Trong vụ án này, tôi nghĩ sẽ có một số ít người còn dính dáng tới công ty Việt Á nữa", vị ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm.

Vẫn theo ông Phạm Văn Hoà, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí rất quyết liệt, còn bền bỉ trong thời gian dài, đó là lý do Ban chấp hành Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, xử lý đến nơi đến chốn các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.