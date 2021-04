Bắt Phúc "bổ" - đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ đánh hội đồng một người dã man

Chiều 27/4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết các trinh sát hình sự Công an huyện đã truy bắt thành công 3 tên cuối cùng trong nhóm gây ra vụ ẩu đả dẫn đến thương tích ngay giữa trung tâm thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà vào đêm 8/4 gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau 10 ngày đêm theo dấu, đến tối 22/4, Công an huyện Lâm Hà bằng các nghiệp vụ đã tiếp cận bất ngờ và khống chế, bắt được Lê Tấn Phúc (thường gọi Phúc "bổ", đối tượng cầm đầu) và Ngô Lê Đình Duy khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn.

Đối tượng cầm đầu Phúc "bổ" và đồng bọn bị Công an huyện Lâm Hà tóm gọn sau nhiều ngày lẩn trốn

Đến ngày 27/4, các chiên sĩ đã tiếp tục bắt giữ được 3 đối tượng còn lại của nhóm côn đồ này gồm: Lê Tiến Vinh (26 tuổi, trú tại tổ Srê Nhắc, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà), Phạm Ngọc Duy (24 tuổi, trú tại tổ Tiên Phong, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) và Võ Văn Nhựt Khoa (trú tại tổ 24, phường 3, TP Đà Lạt). Tại cơ quan công an tất cả các đối tượng côn đồ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại quán bán bia và cà phê trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, ông Lê Thanh Nghị (34 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị đối tượng Lê Tấn Phúc (29 tuổi, còn gọi là Phúc "bổ", ngụ tại Phúc Thọ, Lâm Hà) cùng nhóm đối tượng côn đồ khác dùng vỏ chai bia, bàn ghế, tay chân đánh hội đồng khiến ông Nghị bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Anh Nghị bị nhóm côn đồ đánh hội đồng dã man tại quán bia ngay trung tâm huyện Lâm Hà. Ảnh cắt từ clip

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết, hiện đã thi hành lệnh tạm giam đối với 5 bị can với thời hạn 2 tháng để củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật.

Anh Nghị bị đánh bầm dập, đa chấn thương: đầu, mình, tay, chân và gãy răng.