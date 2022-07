Bắt quả tang 11 nam, nữ dân chơi thuê resort thác loạn ma túy

Ngày 1/7, theo tin từ Công an thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), cơ quan này vừa phát hiện 11 đối tượng nam, nữ dân chơi tổ chức sử dụng ma túy tại một resort trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 1/7, Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô ập vào kiểm tra phòng 1108 của resort Thanh Tâm (tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô). Tại đây, lực lượng công an và bộ đội biên phòng bắt quả tang 11 đối tượng gồm 9 nam và 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

11 đối tượng nam, nữ dân chơi bị bắt quả tang đang thác loạn ma túy ở resort Thanh Tâm (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Ảnh: CTV

Trong số 11 đối tượng có 4 đối tượng trú tại thị trấn Lăng Cô, gồm: Lê Huỳnh Thanh Dũng (SN 2004), Tôn Thất Kỳ (SN 1991), Nguyễn Hàm Phước (SN 2004) và Nguyễn Nhật Phong (SN 2004).

7 đối tượng còn lại gồm: Mai Thị Anh Thư (SN 2005, trú đường Bà Triệu, TP.Huế), Cao Thị Hoài Khuyên (SN 2004, trú phường Thủy Vân, TP.Huế), Nguyễn Thiện Lân (SN 2005, trú đường Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế), Hồ Văn Sung (SN 2004, trú đường Thiên Thai, phường An Tây, TP.Huế), Hồ Văn Phúc Sinh (SN 2004, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP.Huế), Phan Văn Vũ Hoàng Sinh (SN 2005, trụ đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế), Nguyễn Văn Thành (SN 2005, trú đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP.Huế).

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm các gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy cùng các vật dụng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 10/11 đối tượng dương tính với ma túy.