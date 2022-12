Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng quân dụng đi đòi nợ

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Hoàng (SN 1975, ngụ quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Do Hoàng và Tuấn có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại phường Tân Quy, quận 7 ngày 28/11, nên vào khoảng 21h ngày 29/11, khi phát hiện 2 đối tượng này đang có mặt tại một quán karaoke ở thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương), Công an huyện đã phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an quận 7 tiến hành kiểm tra.

Tuấn (trái) và Hoàng, hai đối tượng mang súng quân dụng đi đòi nợ. Ảnh: Văn Vũ

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Hoàng đang cất giấu trong người 1 khẩu súng quân dụng có 6 viên đạn; Tuấn cũng đang cất giấu trong người 1 khẩu súng quân dụng cùng với 8 viên đạn.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có 1 bịch nylon bên trong có chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy. Kiểm tra trên xe ô tô của nhóm đối tượng này, công an còn còn phát hiện thêm 4 cây mã tấu (dao tự chế) và 3 bịch nylon nghi là ma túy tổng hợp.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hoàng và Tuấn đều khai nhận, vào ngày 28/11, sau khi cả hai gây ra vụ hủy hoại tài sản của một chủ quán ở quận 7 (do người này thiếu nợ Hoàng không trả) thì Hoàng được Bùi Tiến Dũng (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) rủ đi đến Kiên Giang đòi nợ thuê cho một người phụ nữ.

Sau đó, Hoàng kêu Tuấn thuê xe ô tô rồi cùng với Tuấn, Dũng, Mai Quang Minh (SN 1980, ngụ quận 3, TP.HCM) đi theo. Trong đó, Hoàng đem theo 1 khẩu súng cùng 2 cây mã tấu (dao tự chế) và chỉ đạo cho Tuấn mang theo thêm 1 khẩu súng cùng 2 cây mã tấu để phòng thân, nếu có chuyện sẽ đem ra sử dụng. Quá trình đi Hoàng còn mang theo 3 bịch ma túy để khi có nhu cầu thì sử dụng.

Súng quân dụng hai đối tượng mang đi đòi nợ. Ảnh: Văn Vũ

Đến 11h ngày 29/11, khi 4 đối tượng này đến thị trấn Kiên Lương thì người thuê cả nhóm đi đòi nợ cùng đàn em cũng có mặt ở đây. Hai nhóm gặp nhau ăn uống, đến 14h thì cùng nhau xuất phát đến một công ty sản xuất gạch ở xã Thuận Yên (TP.Hà Tiên, Kiên Giang) để đòi nợ. Khi đến công ty, chỉ có người phụ nữ và một số phụ tá theo vào trong, còn nhóm của Hoàng và Tuấn đậu xe bên ngoài.

Đến khoảng 17h cùng ngày, nhóm của người phụ nữ rời công ty. Biết xong việc, nên nhóm của Hoàng với Tuấn chạy xe về khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương thuê phòng khách sạn để ở. Vài tiếng sau, cả bọn rủ nhau lại một quán karaoke ở khu phố Cư Xá Mới, thị trấn Kiên Lương để nhậu và hát karaoke.

Tại đây, Hoàng kêu Tuấn lấy ma túy ra sử dụng nhưng bị nhân viên quán ngăn cản. Sau đó, cả hai đã lén sử dụng một ít ma túy. Tiếp đó, cả bọn ngồi uống bia được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bị công an ập vào kiểm tra, khống chế, bắt quả tang Hoàng và Tuấn cất giấu súng quân dụng trên người.

Hiện vụ việc bắt quả tang 2 đối tượng dùng súng quân dụng đi đòi nợ đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.