Bắt quả tang ông chủ trẻ cho 2 nữ tiếp viên bán dâm ngay trong quán karaoke

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đại Phong (29 tuổi, tạm trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) về tội danh “Chứa mại dâm” - theo Đại Đoàn Kết.

Đối tượng Phạm Đại Phong - bị can cho 2 nữ tiếp viên bán dâm ngay trong quán karaoke. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Thông tin cụ thể vụ bắt quả tang 2 nữ tiếp viên bán dâm ngay trong quán karaoke từ ANTĐ:

Qua công tác kiểm tra hành chính, hồi 23h45 ngày 23/9, tại quán karaoke Trung Xuân thuộc thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, tổ công tác Công an huyện Bình Liêu phát hiện quả tang Phạm Đại Phong là chủ quán có hành vi bố trí cho 2 nhân viên nữ bán dâm cho 2 nam giới tại khu vực phòng ngủ phía sau của quán.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Đại Phong trong quá trình kinh doanh dịch vụ karaoke, nếu thấy khách có nhu cầu mua dâm sẽ bố trí nhân viên với giá 500.000 đồng/lần.

Số tiền này Phong thỏa thuận ăn chia với nhân viên nữ theo tỷ lệ 3/2; Phong hưởng 300.000 đồng, còn nhân viên bán dâm hưởng 200.000 đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.