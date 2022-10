“Điệp khúc” trốn nã đi trộm của nữ “đạo chích”

Nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp nhưng khi bị bắt, Thảo được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng Thảo không lấy sự khoan hồng đó để hướng thiện mà lại bỏ trốn và tiếp tục đi trộm.

Nguyễn Thị Phương Thảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại phòng trọ.

Như Chuyên đề Công an TP.Đà Nẵng đã thông tin, vừa qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự - Công an TP.Đà Nẵng đã truy bắt được đối tượng truy nã trốn thi hành án phạt tù Nguyễn Thị Phương Thảo. Lật lại hồ sơ về Thảo mới thấy đây là người quen với những bản truy nã, truy tìm của lực lượng công an.

Theo đó, vào ngày 9/4/2021, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của chị H.T.K.A (1976, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) về việc bị mất 28 triệu đồng trong túi xách treo trên xe ở trong nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ Nguyễn Thị Phương Thảo chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận lợi dụng sơ hở của người bị hại để lấy trộm số tiền trên và tiêu xài hết. Căn cứ lời khai cũng như chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thảo.

Điều đáng nói, lợi dụng thời gian được tại ngoại, Thảo lại tiếp tục thực hiện hành vi bất minh của mình. Theo đó, ngày 5/7/2021, khi qua địa bàn phường Phước Ninh (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), Thảo thực hiện 1 vụ trộm khác với giá trị tài sản 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Thảo.

Quá trình điều tra, theo dõi, truy tìm đối tượng, trinh sát Đội Truy nã - Truy tìm của Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và nắm được di biến động của Thảo tại địa bàn P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn). Tuy nhiên, là đối tượng có khá nhiều “kinh nghiệm” trong việc lẩn trốn, khi phát hiện bị theo dõi, Thảo nhanh chóng di chuyển sang địa bàn P.Khuê Mỹ để tiếp tục che giấu tung tích của mình. Đến đầu tháng 10/2021, Thảo lại tiếp tục thực hiện thêm các vụ trộm cắp xe đạp và điện thoại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Thời điểm này, dù đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhưng Thảo vẫn không thể qua mặt được cơ quan công an. Vì đối tượng đang nuôi con nhỏ nên các trinh sát của Đội Truy nã - Truy tìm đã tạo điều kiện vận động cho Thảo tự ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến chiều ngày 5/10/2021, Nguyễn Thị Phương Thảo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi bị TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Trong khi chờ thi hành án, Thảo đã nhanh chân trốn khỏi địa phương, buộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP.Đà Nẵng phải ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thảo.

Thượng úy Lê Minh Đương, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự- Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi có quyết định truy nã, đơn vị đã lên phương án, kế hoạch, phân công tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt. Qua xác minh được biết đối tượng không có nơi ở nhất định, thường xuyên thuê nhà trọ, thay đổi nơi ở để lẩn trốn cơ quan pháp luật. Đến ngày 23/9, có thông tin đối tượng xuất hiện tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

“Ăn quen bén mùi”, việc Thảo lộ hành tung là do từ bản tính “đạo chích” khi đối tượng trộm cắp chiếc điện thoại iPhone tại đường Lê Nổ (P.Hòa Cường Nam) vào ngày 21/9. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự ngay lập tức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh phối hợp với Công an phường Hòa Cường Nam tiếp cận phòng trọ nơi đối tượng mới đến thuê trên đường Phan Trọng Tuệ. Khi xác định đúng đối tượng đang bị truy nã, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ. Sự việc đã được thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu biết để tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Giờ đây, Thảo hết cơ hội để lặp lại điệp khúc “trốn nã… đi trộm” vì phải thực hiện thi hành án bản án cũ và có thể tiếp tục nhận thêm một bản án mới về hành vi trộm cắp gây ra vào ngày 21/9 tại đường Lê Nổ (P.Hòa Cường Nam).