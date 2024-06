Bắt tạm giam bị can nổ súng vào tiệm spa ở Long An Bắt tạm giam bị can nổ súng vào tiệm spa ở Long An

Sau thời gian dài tiến hành điều tra truy xét, Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã xác định được nghi phạm nổ súng vào tiệm spa buổi chiều 17/3 gây náo loạn khu vực dân cư.