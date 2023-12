Một nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh đã chết, vụ án được giải quyết thế nào?

Thu hồi tang vật trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tạm giữ hình sự Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đồng thời, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ số vàng tang vật trong vụ cướp tiệm vàng được cất giấu tại khu vực ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Lại Thế Việt bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát. Ảnh: CACC

Qua kiểm đếm, số vàng đã được chế tác thành trang sức, nặng hơn 80 chỉ, loại vàng 18K.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/11, Việt và Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe máy tìm nơi để cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Quang nổ súng vào người bà L.T.P. (chủ tiệm vàng) làm bà bị thương. Sau đó Quang dùng vật cứng đập bể tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP.HCM. Còn Quang chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, Quang thấy tổ công tác của Công an huyện Càng Long nên nổ súng bắn và bỏ chạy với tốc độ cao nên té và thiệt mạng tại chỗ.

Công an xác định Việt có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi Việt đang tẩu thoát ở tỉnh Tiền Giang.

Cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe máy cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Người phạm tội đã chết, xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của các nghi phạm là hết sức manh động và táo tợn, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác.

Các nghi phạm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị hung khí và chống trả quyết liệt nếu bị truy bắt; trong đó không những bắn nạn nhân bị thương, lấy đi lượng lớn vàng mà khi tẩu thoát đã sẵn sàng rút súng bắn vào lực lượng công an truy bắt.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan công an xác định hung thủ gồm 2 người là Quang và Việt, Quang do chống trả quyết liệt trên đường tẩu thoát, bị té ngã nên đã thiệt mạng, còn Việt là đồng phạm giúp sức bị bắt trên đường tẩu thoát.

Theo luật sư Đồng, khoản 1, Điều 17, Bộ luật hình sự quy định đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên có ý cùng thực hiện một tội phạm. Tuy nhiên, pháp luật hình sự Việt Nam cũng quy định, chỉ xử lý với người phạm tội còn sống.

Vì thế, trường hợp trong vụ án một hung thủ là người thực hiện hành vi phạm tội đã chết, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can đã chết đó. Tức nếu vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

Như vậy, trong vụ án này sẽ đình chỉ điều tra bị can đối với Quang, còn Việt vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Vị luật sư cho biết, hành vi của các nghi phạm đã cấu thành tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự, tội danh này có khung hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Việc quyết định hình phạt sẽ dựa vào quy định của Bộ luật hình sự, dựa vào số tài sản bị cướp và cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều 58 Bộ luật hình sự, khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó. Vì thế, mặc dù Quang đã chết nhưng cơ quan tố tụng vẫn sẽ tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật.