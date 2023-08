Bắt tạm giam điều tra viên công an ở Quảng Trị Bắt tạm giam điều tra viên công an ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.