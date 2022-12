Bắt thanh niên đăng tải gần 2.000 phim, ảnh đồi trụy lên Telegram Bắt thanh niên đăng tải gần 2.000 phim, ảnh đồi trụy lên Telegram

Ngày 3/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an TP.Đà Lạt bắt giữ Trần Nguyễn Hoàn Phú (SN 1997, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, TP.Đà Lạt) để điều tra hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

