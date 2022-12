Nam thanh niên nhắn tin tống tiền người nhà có trẻ em mất liên lạc

Theo đó, lúc 2h30 ngày 2/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tiếp nhận tin báo của anh N.V.L (SN 1984, trú cùng phường An Hải Bắc) về việc con gái anh là bé N.T.T (SN 2011) đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn, tuy nhiên trường đã cho học sinh nghỉ từ 17h30 ngày 1/12 nhưng đến tối khuya cùng ngày vẫn chưa thấy cháu về.



Trong lúc anh L và người nhà đi tìm khắp nơi thì đến 2h ngày 2/12, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0933587.xx với nội dung "Chuyển khoản vào STK 1031882xx ngân hàng VCB tên Đặng Quốc Khánh 500.000 đồng tôi sẽ cho thông tin con gái của bà".

P.V.C - nghi phạm tống tiền - tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin trên, anh L đã đến Công an phường An Hải Bắc trình báo. Cũng trong thời điểm này, đối tượng tiếp tục gửi tin nhắn yêu cầu gia đình chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an phường An Hải Bắc đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà để có hướng xử lý.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng phát hiện cháu bé đang ở nhà bạn chơi và được gia đình đón về nhà.

Đối tượng nhắn tin đe dọa tống tiền được xác định là P.V.C (SN 1997, trú xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, C khai nhận do thấy thông tin tìm con được đăng trên mạng xã hội trong lúc cần tiền tiêu xài nên giả vờ biết thông tin về cháu bé để nhắn tin yêu cầu người nhà chuyển tiền cho mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.