Bắt thêm 1 bị can liên quan vụ phân lô, bán nền trái phép ở Phú Quốc

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Tăng Tấn Đạt (40 tuổi) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".