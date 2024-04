Nguyên Chủ tịch UBND xã ở Phú Quốc nghi nhận hối lộ tiền tỷ để làm ngơ cho đối tượng phân lô bán đất rừng

Sáng 27/4, tin từ Công an TP.Phú Quốc cho biết, sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Du Việt Thanh (SN 1980, thường trú khu phố 5, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, về hành vi "Nhận hối lộ".

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, từ kết quả điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn TP.Phú Quốc, bước đầu xác định Du Việt Thanh đã nhận hối lộ hàng tỷ đồng để làm ngơ cho đối tượng phân lô bán đất rừng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân tại xã Cửa Cạn, giai đoạn 2021-2022.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã thông tin, Công an TP.Phú Quốc đã xác lập chuyên án điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Du Việt Thanh. Ảnh: CACC

Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991, cùng nơi thường trú: ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) và Đăng Văn Hùng (SN 1981, nơi thường trú: ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".