Bắt vợ chồng chủ công ty địa ốc Tường Hy Quân, lập dự án ma lừa đảo 130 tỷ đồng

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lô Thị Loan (SN 1979) và Châu Minh Sơn (SN 1978, chồng của đối tượng Loan, ngụ KP Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loan là giám đốc còn Sơn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bình Dương, năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân) lập dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa (tên thương mại là Khu dân cư Tường Hy Quân hay Khu đô thị Hạnh Phúc) trên 13 thửa đất của nhiều người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 ở phường Chánh Phú Hoà, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Dương đọc lệnh bắt đối với Châu Minh Sơn. Ảnh: CA Bình Dương

Ngày 3/5/2018, Công ty Tường Hy Quân đã giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán đất nền tại dự án KDC Chánh Phú Hoà với tổng số đất nền được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của hợp đồng là 129 tỷ đồng.

Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô, vượt 26 lô so với hợp đồng và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Sau khi được Công ty Tường Hy Quân giao cho độc quyền môi giới dự án, Công ty Đất Việt đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn và thoả thuận đặt nền cho nhiều người dân và thu tiền.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến dự án KDC Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp vào khoảng 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô có tổng diện tích khoảng 3.485m2 (diện tích trung bình mỗi lô 85m2), đã thu về số tiền gần 27,5 tỷ đồng.

Dự án KDC Tường Hy Quân chưa được cơ quan nhà nước cấp phép nhưng vợ chồng chủ Công ty Tường Hy Quân đã tổ chức rao bán đất nền, lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra xác định, mặc dù Lô Thị Loan là giám đốc, nhưng mọi hoạt động của Công ty Tường Hy Quân đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Dương, đối tượng Loan và Sơn chỉ mới làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân.

Số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 130 tỷ đồng. Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên, liên hệ để phối hợp điều tra.