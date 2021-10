Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty Khải Tín bị bắt vì vẽ dự án “ma” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tối 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Cơ quan công thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín. (Ảnh: M.H)

Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín, Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP.Huế) - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP.Huế).

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Tín bị bắt vì vẽ dự án "ma" lừa đảo hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: M.H)

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét. (Ảnh: M.H)

Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Để thuận lợi trong công tác điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh theo số điện thoại 0234.3.822.857, hoặc điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0935.730.779.