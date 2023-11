Bắt vợ chồng lừa đảo bằng chiêu "nhà ngoại cảm" trục vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Hùng (SN 1958, ngụ quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Thị Lý (SN 1995, ngụ thị xã Phú Mỹ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, đầu năm 2023, cả 2 quen biết và sống với nhau như vợ chồng tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Thời gian sinh sống cùng nhau, Hùng nổ với Lý rằng mình có "năng lực ngoại cảm", có thể xem được vong hồn, hài cốt và trừ tà ma.

Lý cùng tang vật thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: A.X.

Sau đó, Hùng nói với người yêu tiếp cận các doanh nghiệp, nhà dân để "dọa" nhà có hài cốt cần thầy đến trừ tà, giải vây.

Lý đã đến tìm những căn nhà gần nơi mình sinh sống và liên hệ với những gia đình này thông báo trong nhà có hài cốt cần phải thuê thầy đến trừ tà ma, vong hồn… nếu không, gia chủ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng và tán gia bại sản. Lý sau đó đã tiếp cận với một số gia đình rồi "vẽ chuyện".

Gia đình bị Lý dọa đã sợ hãi, hoang mang nên nhờ Lý tìm thầy giúp đỡ. Hùng nói với người yêu mỗi lần trừ tà ma, gọi vong hồn đối với người dân là 20 triệu đồng, còn doanh nghiệp lấy từ 30 – 50 triệu đồng.

Ngày 1/11, cả 2 và 1 người được thuê tên Luân đến nhà bà Đ.T.S (SN 1974, phường Mỹ Xuân) để thực hiện nghi thức trừ tà ma, trục vong.

Do bận việc nên bà S đưa số tiền 200 triệu đồng cho em gái để trả tiền công cho thầy. Khi đến nhà bà S, Hùng sử dụng một số đồ tự chế, tìm hài cốt, vong hồn trong nhà.

Khoảng 10 phút sau, Hùng giả vờ nói đã phát hiện dưới nền nhà trong phòng ngủ của chị S (em gái bà S), phía dưới một viên gạch kích thước 60cm x 60cm, sát bờ tường là nơi đang chôn cất 2 hài cốt.

Sau đó, Hùng thực hiện nghi lễ để trục vong trong nhà bà S dưới sự chứng kiến của nhiều người. Làm xong việc, Hùng và Lý nói Luân thu dọn đồ đạc để ra về thì chị S gọi Lý, Hùng lại, đưa cho Lý một bọc tiền có 200 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ còn phát hiện ngoài vụ việc nêu trên, Hùng và Lý còn lừa đảo thêm nhiều vụ khác.