Bầu cử Mỹ: Nga đặt cược vào ai, Trump hay Biden?

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Trum-Biden.

Tuy nhiên, chính giới Nga khẳng định, Moscow không đặt cược vào bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Mỹ. Sputnik từng, dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết, Nga sẵn sàng làm việc với bất kỳ vị tổng thống nào mà người dân Mỹ bầu chọn ra.

Trước đó, ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cho rằng Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 của Mỹ tích cực hơn các nước khác, vì vậy Nga là mối đe dọa chính.



Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về nỗ lực ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ ở các nước khác nhau, và thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi những cáo buộc này "hoàn toàn vô căn cứ." Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi nói về những cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử ở các nước khác nhau tuyên bố rằng không có sự kiện nào xác nhận điều này.

"Người ta thường đặt cược trong chương trình rút thăm trúng thưởng. Còn chúng tôi không đặt cược vào bất kỳ ai. Thứ nhất, vì lý do chúng tôi làm việc hoàn toàn chỉ dựa trên cơ sở lợi ích an ninh của chính mình, thực hiện các bước cho thấy chúng tôi có cách tiếp cận trách nhiệm để đảm bảo an ninh toàn cầu. Và hàng loạt tuyên bố của Tổng thống Nga trong những tuần và tháng gần đây là bằng chứng rõ nhất về điều này ", ông Ryabkov nói.



Theo ông, việc xác định người chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Mỹ là “chuyện nội bộ của người dân Mỹ”. "Và chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền sẽ lên nắm quyền sau kết quả của cuộc bầu cử này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với tân tổng thống sau khi ông ta tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau", Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý.