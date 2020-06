Bầu cử Mỹ: Trump sẽ giành chiến thắng bất chấp biểu tình, hỗn loạn?

Tổng thống Trump đã bị chỉ trích dữ dội trong tuần này sau khi ông quyết định triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với người biểu tình sau khi một số người biểu tình trở nên hung bạo.

Nhưng theo một cuộc thăm dò độc quyền do Viện Dân chủ ở Mỹ thực hiện, Tổng thống Trump vẫn hơn một điểm so với đối thủ "sinh tử" Đảng Dân chủ của mình, cựu Phó Tổng thống Joe Biden khi nhận được 48% sự ủng hộ so với 47% ông Biden nhận được (5% số người tham gia khảo sát chưa quyết định ủng hộ ai), Express đưa tin.

Tuy nhiên, điều quan trọng là ông Trump đang dẫn trước 6 điểm ở các bang "chiến trường" như Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Pennsylvania và Wisconsin với tỷ lệ ủng hộ 50% so với 44% ông Biden nhận được.

Dựa trên những kết quả này, Tổng thống Trump được cho là sẽ loại bỏ đối thủ của mình.

Trong một tuần mà ông Trump phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội, cuộc thăm dò cho thấy các cử tri ở Mỹ tán thành cách ông xử lý khủng hoảng từ 56% đến 40%.

Trong một tuần mà các cuộc biểu tình bạo lực đã gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp, tài sản và tính mạng của nhiều người, quyết định của ông Trump để gọi nhóm biểu tình bạo lực Antifa là "nhóm khủng bố" đã nhận được tỷ lệ tán thành 56% trong khi tỷ lệ tương tự cho rằng ông Biden không đủ mạnh mẽ để lên án bạo lực.

Ngoài ra, 63% số người tham gia khảo sát muốn luật pháp và trật tự được ưu tiên thiết lập lại ở Mỹ trong khi chỉ có 32% muốn ưu tiên việc củng cố quan hệ giữa người Mỹ da đen với cảnh sát.

Và đối với chính quyền Dân chủ tại các bang và thành phố của Mỹ đe dọa cắt quỹ dành cho cảnh sát, 73% số người được khảo sát nói rằng họ phản đối hành động này.

Một nguồn tin của Nhà Trắng chia sẻ với Express rằng những lời chỉ trích công khai nhắm vào Tổng thống Trump là không công bằng và ông chủ Nhà Trắng thực lòng muốn thấy công lý dành cho George Floyd được thực thi.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đạt điểm cao trong việc xử lý đại dịch Covid-19 với tỷ lệ không ủng hộ 44% đến 40% do ông Trump thúc đẩy nhanh chóng chấm dứt các biện pháp phong tỏa.

Dù vậy, 60% cho biết ông không phải chịu trách nhiệm cho 100.000 ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ.

Theo Express, theo những số liệu trên, ông Trump sẽ chiến thắng cuộc bầu cử bất chấp những đánh giá tiêu cực về ông. Khi được hỏi ông Trump có đang lãnh đạo đất nước tốt hay không, 49% người tham gia khảo sát tán thành và 51% không tán thành.

Ông Trump đang nhận được sự ủng hộ của 59% cử tri da trắng nhưng đáng ngạc nhiên là 40% cử tri da màu cũng ủng hộ ông. (40% là tỷ lệ cao lịch sử đối với một ứng cử viên Cộng hòa).